Nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng, nhiều khu vực vượt 38 độ C

Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở nhiều khu vực trong cả nước, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt 38 độ C. Trong những ngày tới, nắng nóng được dự báo tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ, làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Ngày 21/5, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi vượt 37 độ C như Nam Đông (TP Huế) 37,3 độ C, Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 37,6 độ C, Quảng Ngãi 37,3 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ảnh minh họa

Dự báo trong 24-48 giờ tới

Ngày 22/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất 50-55%. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm 45-50%.

Ngày 23/5, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm 45-50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm 40-45%.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng diện rộng tại các khu vực trên có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.