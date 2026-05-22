  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng, nhiều khu vực vượt 38 độ C

Thứ Sáu, 08:56, 22/05/2026
VOV.VN - Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng gay gắt còn duy trì, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở nhiều khu vực trong cả nước, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt 38 độ C. Trong những ngày tới, nắng nóng được dự báo tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ, làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Ngày 21/5, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi vượt 37 độ C như Nam Đông (TP Huế) 37,3 độ C, Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 37,6 độ C, Quảng Ngãi 37,3 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ảnh minh họa

Dự báo trong 24-48 giờ tới

Ngày 22/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất 50-55%. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm 45-50%.

Ngày 23/5, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm 45-50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm 40-45%.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng diện rộng tại các khu vực trên có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa
VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc Ấn Độ, nhiều nơi vượt 45 độ C
VOV.VN - Trong những ngày qua, miền Bắc Ấn Độ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của hàng triệu người dân.

Khi nào miền Bắc hết mưa, trời nắng nóng trở lại?
VOV.VN - Cơ quan khí tượng nhận định về thời điểm miền Bắc kết thúc đợt mưa lớn trên diện rộng và chuyển nắng nóng.

