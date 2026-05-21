  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc Ấn Độ, nhiều nơi vượt 45 độ C

Thứ Năm, 06:41, 21/05/2026
VOV.VN - Trong những ngày qua, miền Bắc Ấn Độ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của hàng triệu người dân.

 

Trong ngày 20/5, thành phố Banda thuộc bang Uttar Pradesh trở thành nơi nóng nhất Ấn Độ khi nhiệt độ lên tới 48 độ C. Tại thủ đô New Delhi, trạm khí tượng trung tâm ghi nhận mức nhiệt tối đa 45,8 độ C, trong khi nhiều khu vực khác cũng xấp xỉ 45 độ C.

Tại bang Rajasthan ở Tây Bắc Ấn Độ, nhiệt độ trung bình lên tới 45,4 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, nền nhiệt tại bang sa mạc này sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 42-46 độ C trong ít nhất một tuần tới.

Các bang miền Bắc khác như Punjab và Haryana cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Thành phố Rohtak thuộc Haryana ghi nhận mức nhiệt lên tới 46,9 độ C, trong khi thành phố Bathinda của Punjab đạt 46,6 độ C. Tại Chandigarh, nhiệt độ tăng lên 44,4 độ C, mức cao nhất kể từ đầu mùa hè năm nay.

Ngay cả các bang miền núi như Himachal Pradesh và Uttarakhand cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường. Thành phố Dehradun đạt 40,6 độ C, trong khi Shimla, địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng trên dãy Himalaya, ghi nhận mức nhiệt 30,5 độ C.

Nắng nóng ảnh hưởng tới hàng triệu người dân Ấn Độ

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phát cảnh báo màu vàng trong ba ngày tới và dự kiến nâng lên mức màu cam từ cuối tuần này do nắng nóng rất gay gắt, kèm theo hiện tượng đêm oi bức kéo dài.

Các chuyên gia thời tiết cho rằng, nhiệt độ ban đêm duy trì ở mức cao do mặt đất không có đủ thời gian để giải phóng lượng nhiệt tích tụ vào ban ngày. Bên cạnh đó, việc không xuất hiện mưa dông trước mùa gió mùa trong khoảng 10 ngày tới, cùng với các luồng gió tây bắc khô nóng, sẽ khiến đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài.

Đợt nắng nóng kéo dài lần này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Nhiều người phải hạn chế ra ngoài vào buổi trưa, trong khi nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa và quạt tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia.

Các bệnh viện ghi nhận số ca say nắng, mất nước và kiệt sức do nhiệt tăng cao, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ em và lao động ngoài trời. Nắng nóng cũng làm gián đoạn học tập, giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đẩy chi phí sinh hoạt tăng lên.

Các chuyên gia cảnh báo, biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng tại Ấn Độ xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và ngày càng khắc nghiệt, tạo áp lực lớn đối với hệ thống y tế, năng lượng và an ninh lương thực trong thời gian tới.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
19 trong số 20 thành phố nóng nhất thế giới nằm ở Ấn Độ
VOV.VN - Ở thời điểm hiện tại, 19 trong số 20 thành phố nóng nhất thế giới nằm ở Ấn Độ. Cơ quan khí tượng nước này cho biết tình trạng nắng nóng hiện nay có thể kéo dài thêm 3 ngày nữa (24/4), với nhiệt độ dự kiến đạt tới 43°C.

New Delhi (Ấn Độ) triển khai loạt biện pháp ứng phó với nắng nóng
VOV.VN - Hôm qua (24/4), chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã khẩn trương rà soát và kích hoạt hàng loạt biện pháp ứng phó nắng nóng sau khi Cục Khí tượng nước này phát cảnh báo về một đợt nắng nóng gay gắt mới tại khu vực thủ đô.

Thủ đô Ấn Độ đối mặt “khủng hoảng kép”- ô nhiễm không khí và nắng nóng khắc nghiệt
VOV.VN - Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng, khi ô nhiễm không khí kéo dài cùng với đợt nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của hàng triệu người dân.

