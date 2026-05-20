中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khi nào miền Bắc hết mưa, trời nắng nóng trở lại?

Thứ Tư, 14:50, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan khí tượng nhận định về thời điểm miền Bắc kết thúc đợt mưa lớn trên diện rộng và chuyển nắng nóng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ nay đến ngày 21/5, Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 150mm. Trong đó, khu vực Đông Bắc, mưa cường độ lớn hơn, lượng mưa dao động 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

khi nao mien bac het mua, troi nang nong tro lai hinh anh 1
Miền Bắc sắp nắng nóng, kết thúc đợt mưa lớn diện rộng (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngoài ra, ngày và đêm 20/5, các khu vực khác của Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Chiều tối và tối cùng ngày, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm; Từ đêm 21/5, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc khả năng kết thúc.

Nhận định thời tiết từ đêm 21 đến ngày 29/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn xuất hiện mưa rào và dông, tuy nhiên phạm vi hẹp, chỉ rải rác vài nơi. Trong đó, khu Tây Bắc Bắc Bộ đêm 21/5 mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng 23-26/5, các khu vực này khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể xảy ra nắng nóng diện rộng trong khoảng thời gian từ 23-27/5.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông rải rác trong đêm 21/5, cục bộ mưa to đến rất to, sau giảm mưa. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 20/5, Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội xảy ra nắng nóng diện rộng trong khoảng 4 ngày trước khi tái diễn mưa rào và dông.

khi nao mien bac het mua, troi nang nong tro lai hinh anh 2
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, ngày mai 21/5, khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, trời mưa rào. Trong khi nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì mức 26°C thì nhiệt độ cao nhất ngày xu hướng tăng nhẹ lên 33°C.

Ngày 22/5, Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục tăng lên ngưỡng tiệm cận nắng nóng 34°C, nhiệt độ thấp nhất 27°C; Sang ngày 23/5, khu vực này tiếp tục tăng nhiệt, cao nhất 36°C, thấp nhất 29°C, ban ngày trời ít mây, nắng nóng.

Trong 3 ngày, 24-26/5, Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 28-29°C; Ngày 27/5, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày giảm khoảng 5°C về mức 32°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm xuống ngưỡng 26°C.

Trong 2 ngày cuối thời kỳ dự báo (28-29/5), Hà Nội tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm, dao động 24-31°C.

Huệ Nguyễn/VTC News
Tag: mưa kéo dài mưa kéo dài ở miền bắc khi nào kết thúc mưa ở miền bắc thời tiết dự báo thời tiết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lớn kéo dài, công an dùng xe chuyên dụng chở học sinh vượt suối đến trường
Mưa lớn kéo dài, công an dùng xe chuyên dụng chở học sinh vượt suối đến trường

Trước tình trạng mực nước dâng cao qua các khu vực suối do mưa lớn kéo dài, lực lượng công an xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai đã huy động xe cảnh sát chuyên dụng để hỗ trợ đưa đón người dân và học sinh vượt qua điểm ngập.

Mưa lớn kéo dài, công an dùng xe chuyên dụng chở học sinh vượt suối đến trường

Mưa lớn kéo dài, công an dùng xe chuyên dụng chở học sinh vượt suối đến trường

Trước tình trạng mực nước dâng cao qua các khu vực suối do mưa lớn kéo dài, lực lượng công an xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai đã huy động xe cảnh sát chuyên dụng để hỗ trợ đưa đón người dân và học sinh vượt qua điểm ngập.

Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại tại Điện Biên
Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại tại Điện Biên

VOV.VN - Khoảng 14h30 chiều nay (7/5), mưa lớn kèm giông lốc tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gây thiệt hại nhà ở, tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại tại Điện Biên

Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại tại Điện Biên

VOV.VN - Khoảng 14h30 chiều nay (7/5), mưa lớn kèm giông lốc tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gây thiệt hại nhà ở, tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Mưa đá lớn gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai
Mưa đá lớn gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai

VOV.VN - Chiều nay (2/5), một trận mưa đá kèm dông lốc mạnh đã quét qua địa bàn các xã Minh Lương, Nậm Xé và Dương Quỳ thuộc tỉnh Lào Cai, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Mưa đá lớn gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai

Mưa đá lớn gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai

VOV.VN - Chiều nay (2/5), một trận mưa đá kèm dông lốc mạnh đã quét qua địa bàn các xã Minh Lương, Nậm Xé và Dương Quỳ thuộc tỉnh Lào Cai, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục