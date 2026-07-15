Nếu điểm gian dối vào trường top: Ai sẽ trả lại cơ hội cho người học thật?

Chỉ cần nửa điểm không trung thực cũng sẽ lấy đi cơ hội của thí sinh khác

Trong khi cơ quan chức năng tiếp tục xác minh dấu hiệu bất thường tại một số bài thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang, dữ liệu điểm thi của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thu hút sự chú ý khi cho thấy nhiều em đạt mức điểm có lợi thế cạnh tranh vào các trường đại học top đầu.

Theo phân tích, 319/328 thí sinh có ít nhất một tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên; trong đó 184 em đạt từ 27 điểm, 76 em đạt từ 28 điểm và 8 em đạt từ 29 điểm trở lên. Đây là những mức điểm có tính cạnh tranh cao khi xét tuyển vào nhiều trường, ngành đại học có điểm chuẩn cao. Riêng môn Toán, nhóm dữ liệu này có 147 bài thi đạt điểm 10, tương đương gần 45% số thí sinh; 256 bài thi đạt từ 9,5 điểm trở lên và 299 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên. Không chỉ môn Toán, điểm trung bình các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học của nhóm thí sinh này cũng ở mức cao khi đặt trong tương quan với dữ liệu điểm thi của một số trường THPT chuyên có truyền thống trên cả nước.

Trong bối cảnh nhiều ngành học chỉ chênh lệch 0,25-0,5 điểm đã có thể quyết định việc trúng tuyển, các chuyên gia cho rằng cần đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của những thí sinh học thật, thi thật.

Nhiều ngành chỉ chênh lệch 0,25-0,5 điểm đã quyết định việc trúng tuyển hay không

Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng rằng nếu sau quá trình xác minh xuất hiện những điểm số không phản ánh đúng năng lực thực chất, quyền lợi của những học sinh học thật, thi thật có thể bị ảnh hưởng trong cuộc cạnh tranh vào các trường, ngành có mức điểm chuẩn cao.

Chị Hải Yến, một phụ huynh tại Hà Nội có con đang chuẩn bị xét tuyển đại học chia sẻ, ở nhóm điểm 27-29, chỉ một khoảng cách rất nhỏ cũng có thể quyết định việc đỗ hay trượt. "Để có thêm 0,25 điểm hay 0,5 điểm, các con phải nỗ lực rất nhiều. Đó có thể là hàng tháng, thậm chí nhiều năm học tập miệt mài, thức khuya dậy sớm, làm từng bài tập, tích lũy từng chút kiến thức", chị Yến nói.

Theo phụ huynh này, điều khiến nhiều gia đình băn khoăn là nếu có thí sinh đạt lợi thế từ một kết quả chưa phản ánh đúng năng lực, cơ hội của những học sinh đã nỗ lực bằng thực lực có thể bị thu hẹp. "Các con học thật, thi thật chỉ mong một cuộc cạnh tranh công bằng. Một suất vào trường, ngành học mơ ước không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn là mục tiêu các con đã cố gắng trong suốt nhiều năm", chị chia sẻ.

Điều các phụ huynh mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức, đồng thời có giải pháp phù hợp để bảo đảm quyền lợi chính đáng của những thí sinh đã học tập, ôn luyện và tham gia kỳ thi một cách nghiêm túc.

Từ góc nhìn của giáo viên, vấn đề lớn hơn được đặt ra là niềm tin vào sự công bằng của kỳ thi, thầy Minh Hoàng, một giáo viên ở Hà Nội cho rằng điều khiến ông trăn trở nhất sau những nghi vấn gian lận vừa qua không chỉ là việc xử lý sai phạm nếu có mà còn là niềm tin của xã hội đối với kỳ thi.

"Năm nay thực sự là một cú sốc rất lớn. Điều khiến nhiều người lo lắng hơn cả là những nghi vấn lại xuất hiện ở một trường chuyên. Trường chuyên vốn được xem là nơi quy tụ những học sinh giỏi, là môi trường có chất lượng giáo dục cao. Vì vậy, khi xảy ra những vụ việc như vậy thì niềm tin của phụ huynh và học sinh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng", thầy Hoàng nói.

Theo thầy Hoàng, điều quan trọng hơn cả là phải bảo vệ sự công bằng đối với những học sinh đã học thật, thi thật. "Một điểm số không chỉ là một con số. Đằng sau mỗi điểm số là mồ hôi, công sức và cả tương lai của một học sinh".

Thầy Hoàng phân tích, trong tuyển sinh đại học, khoảng cách giữa đỗ và trượt nhiều khi chỉ là 0,5 điểm, thậm chí là 0,25 điểm. Có những em chỉ thiếu nửa điểm là không thể vào ngành học mình mơ ước. Vì vậy, nếu xuất hiện một điểm số không trung thực thì người chịu thiệt đầu tiên sẽ là những học sinh học thật. Chỉ cần một điểm, thậm chí nửa điểm không trung thực cũng có thể lấy đi cơ hội của người khác.

Bảo vệ người học thật, giữ niềm tin vào kỳ thi

Ở góc nhìn rộng hơn, ông Trương Đình Nam, tác giả sách và nhà sáng tạo nội dung, cho rằng một điểm số không trung thực không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến nhiều người cùng mất cơ hội.

Theo ông Nam, người học thật, có đủ năng lực để theo học đại học, có thể mất đi suất học vốn thuộc về mình. Tuy nhiên, ngay cả người trúng tuyển bằng một kết quả không phản ánh đúng năng lực cũng chưa chắc là người được hưởng lợi. Nếu không theo kịp chương trình đào tạo, các em có thể phải học trong áp lực, học đối phó và bỏ lỡ những lựa chọn phù hợp hơn như theo học một ngành vừa sức, học nghề hoặc sớm tham gia thị trường lao động để phát huy năng lực.

Ông Trương Đình Nam: Người học thật, có đủ năng lực để theo học đại học, có thể mất đi suất học vốn thuộc về mình (Ảnh: NVCC)

"Gia đình phải bỏ ra nhiều năm và nhiều chi phí để duy trì việc học. Xã hội cũng có thể vừa mất đi một người đủ năng lực đáng lẽ được đào tạo, vừa phải bỏ thêm nguồn lực cho một vị trí chưa được trao đúng người. Người vi phạm rồi sẽ bị xử lý, nhưng những cơ hội đã mất thì rất khó trả lại nguyên vẹn", ông Nam nói.

Theo nhiều chuyên gia và giáo viên, sau vụ việc này, điều xã hội chờ đợi không chỉ là kết luận điều tra mà còn là những giải pháp đủ mạnh để bịt kín các kẽ hở trong tổ chức kỳ thi, từ tăng cường thanh tra, giám sát độc lập đến nâng cao trách nhiệm của những người tham gia các khâu của kỳ thi.

TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là yêu cầu cần thiết để giữ gìn sự công bằng và tính nghiêm minh của kỳ thi. Tuy nhiên, cùng với đó phải bảo đảm tối đa quyền lợi của những học sinh học thật, thi thật, không để hành vi của một số cá nhân làm ảnh hưởng đến cơ hội học tập và xét tuyển của số đông thí sinh.

Bởi điều cần bảo vệ không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn là niềm tin của hàng triệu học sinh, phụ huynh và toàn xã hội vào một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch.