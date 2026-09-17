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Ngành đường sắt ngừng nhiều chuyến tàu do mưa lũ ở Thanh Hóa

Thứ Năm, 20:22, 17/09/2026
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VOV.VN - Do ảnh hưởng mưa lũ tại Thanh Hóa, ngành đường sắt tạm ngừng nhiều chuyến tàu Bắc - Nam và Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày 17 và 18/9, đồng thời tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực ngập.

Chuyển tải hành khách qua khu vực ngập

Tối 17/9, ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng của mưa lũ tại Thanh Hóa. Một số chuyến tàu trên tuyến Bắc - Nam và các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh phải tạm ngừng khai thác, trong khi phương án chuyển tải hành khách bằng đường bộ được triển khai tại khu vực bị ngập.

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Ngành Đường sắt ngừng tàu SE19 có hành trình Bắc-Nam, tàu JSE17 có hành trình Hà Nội-Đà Nẵng ngày 17/9; ngừng tàu có hành trình Bắc-Nam SE20, JSE18 có hành trình Đà Nẵng-Hà Nội ngày 18/9 do anh hưởng mưa lũ đoạn qua Thanh Hóa.

Cụ thể, trong ngày 17/9, ngành đường sắt ngừng chạy tàu SE19 hành trình Bắc - Nam, JSE17 hành trình Hà Nội - Đà Nẵng và tàu NA1/2 hành trình Hà Nội - Vinh và ngược lại. Trong ngày 18/9, các tàu SE20 hành trình Bắc - Nam và JSE18 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội cũng được tạm ngừng chạy.

Theo ngành đường sắt, mưa lớn kéo dài khiến khu gian Đò Lèn - Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bị ngập, ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu. Trong ngày 17/9, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hơn 250 hành khách giữa Thanh Hóa và Bỉm Sơn bằng đường bộ qua cao tốc.

Đối với tàu SE5 đang đỗ tại Bỉm Sơn, có 107 hành khách được chuyển tải vào Thanh Hóa. Ngành đường sắt đồng thời vận dụng ram xe tàu SE8 đến Thanh Hóa để lập tàu SE5 từ Thanh Hóa đi Sài Gòn.

Tàu SE8 đến Thanh Hóa có 127 hành khách, cùng 24 hành khách của tàu JSE18 đang nằm tại ga Đò Lèn được kéo về ga Thanh Hóa. Tổng cộng 151 hành khách được chuyển tải từ Thanh Hóa ra Bỉm Sơn. Sau đó, ram xe tàu SE5 tại Bỉm Sơn được vận dụng để lập tàu SE8 từ Bỉm Sơn về Hà Nội.

Trong ngày 17/9, tàu SE9 đến Bỉm Sơn và tàu SE6 đến Thanh Hóa cũng được tổ chức chuyển tải theo phương án tương tự. Ngành đường sắt cho biết sẽ tiếp tục cập nhật phương án di chuyển của hành khách theo diễn biến thời tiết và tình hình thực tế trên tuyến.

Tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu

Cùng với việc điều chỉnh lịch chạy tàu và tổ chức chuyển tải hành khách, ngành đường sắt đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn chạy tàu trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

nganh duong sat ngung nhieu chuyen tau do mua lu o thanh hoa hinh anh 2
Cầu đường sắt Mỹ Chánh gặp sự cố  do 3 sà lan bị nước lũ cuốn về phía hạ lưu và phải cầu.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa liên tục và kéo dài từ Bắc Bộ đến Trung Bộ. Các đơn vị đường sắt được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác tại các công trình và vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm có nguy cơ mất an toàn.

Các vị trí được tập trung kiểm tra gồm cầu, đường yếu, khu vực dễ bị ngập nước; những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét; các đoạn đường đèo dốc thường xảy ra đá rơi, đất sụt; khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi và hồ chứa nước.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực, sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông đường sắt được khôi phục và thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi thông tin về lịch trình trên các kênh chính thức để chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại trong thời gian thời tiết diễn biến bất lợi.

Phi Long/VOV.VN
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