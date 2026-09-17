English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều khu du lịch ở Ninh Bình tạm dừng hoạt động do mưa lũ

Thứ Năm, 16:25, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đã tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động tham quan để bảo đảm an toàn cho du khách.

Nước sông Hoàng Long đã đạt đỉnh, sông Đáy tiếp tục dâng

Theo Bản tin lũ khẩn cấp số 20 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đạt đỉnh lúc 2h ngày 17/9, ở mức 4,42m, cao hơn báo động III 0,42m. Sau thời điểm đạt đỉnh, nước sông Hoàng Long được dự báo xuống chậm nhưng vẫn duy trì trên báo động III.

nhieu khu du lich o ninh binh tam dung hoat dong do mua lu hinh anh 1
Nước sông dâng cao, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại Ninh Bình.

Trong khi đó, mực nước sông Đáy tiếp tục dâng. Lúc 5h ngày 17/9, mực nước tại trạm Phủ Lý đạt 4,42m, cao hơn báo động III 0,42m; tại trạm Ninh Bình đạt 3,04m, cao hơn báo động III 0,04m. Đỉnh lũ trên sông Đáy được dự báo xuất hiện vào chiều và chiều tối 17/9. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông và một số khu vực thuộc lưu vực sông Hoàng Long, sông Đáy; đồng thời cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2-3.

nhieu khu du lich o ninh binh tam dung hoat dong do mua lu hinh anh 2
Các đơn vị du lịch chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, điều chỉnh hoạt động theo điều kiện thực tế.

Trước tình hình này, ngành Du lịch Ninh yêu cầu các khu, điểm du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa lũ; rà soát các tuyến tham quan, nhất là hoạt động đường thủy, hang động, khu vực ven sông, vùng trũng thấp và các hoạt động ngoài trời.

Dự báo diễn biến mưa lũ còn phức tạp, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đã tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động tham quan để bảo đảm an toàn cho du khách. Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, đến 9h ngày 17/9, một số khu, điểm và tuyến du lịch trên địa bàn đã chủ động tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động do ảnh hưởng của mưa lũ, cụ thể: 

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, hoạt động tham quan tạm dừng từ ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới; Khu du lịch sinh thái Thung Nham tiếp tục tạm dừng tham quan Hang Bụt, Động Tiên Cá và hang Vái Giời từ ngày 16/9; Tuyến Hang Chùa - Hang Ghé - Hang Bụt, phường Nam Hoa Lư tạm dừng hoạt động từ ngày 15/9 do bị ngập; Tại Phố cổ Hoa Lư, hoạt động du ngoạn trên Hồ Kỳ Lân tạm dừng từ ngày 15/9; Vườn quốc gia Cúc Phương tạm dừng các hoạt động ngủ đêm trong rừng từ ngày 16/9.

nhieu khu du lich o ninh binh tam dung hoat dong do mua lu hinh anh 3
Nước lũ dâng cao tại một số khu vực ở Ninh Bình    

Đối với Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, từ ngày 17/9 điều chỉnh lộ trình tham quan bằng thuyền theo tuyến Bến thuyền - Hang Cả - cửa Hang Hai - trở về bến thuyền, không tham quan Hang Ba. Tuyến xe điện tham quan Bích Động cũng tạm dừng cho đến khi có thông báo mới; Khu du lịch sinh thái Vân Long và Sun World Hà Nam ngưng hoạt động từ ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới.

Ưu tiên an toàn, sẵn sàng khôi phục hoạt động

Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị cung cấp dịch vụ thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng thủy văn; không tổ chức đưa khách vào khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc những tuyến đã có thông báo tạm dừng.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động thông tin cho du khách về những thay đổi trong chương trình tham quan, hướng dẫn lựa chọn tuyến, điểm và hoạt động thay thế phù hợp; đồng thời rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn, phương tiện, trang thiết bị an toàn và bố trí lực lượng trực tại các khu vực cần thiết.

nhieu khu du lich o ninh binh tam dung hoat dong do mua lu hinh anh 4
Một số hoạt động tham quan đường thủy được tạm dừng hoặc điều chỉnh để bảo đảm an toàn cho du khách.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành, Sở Du lịch đề nghị chủ động điều chỉnh lịch trình, không đưa khách đến những khu, điểm đang tạm dừng; phối hợp với cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển và các khu, điểm du lịch để hỗ trợ du khách khi phải thay đổi chương trình do thời tiết.

Du khách có kế hoạch đến Ninh Bình trong thời gian này được khuyến nghị liên hệ với khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành hoặc cơ sở lưu trú trước khi khởi hành để cập nhật tình trạng hoạt động; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và không tự ý đi vào những khu vực đã được cảnh báo hoặc hạn chế tiếp cận.

Ngành Du lịch Ninh Bình cho biế,t tiếp tục phối hợp với các địa phương và đơn vị quản lý khu, điểm du lịch theo dõi diễn biến mưa lũ. Khi mực nước rút và các điều kiện an toàn được bảo đảm, các khu, điểm và tuyến tham quan sẽ được kiểm tra, đánh giá trước khi khôi phục hoạt động.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lớn kéo dài, Hà Nội lệnh báo động lũ trên nhiều sông
Mưa lớn kéo dài, Hà Nội lệnh báo động lũ trên nhiều sông

VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội ban hành lệnh báo động III trên sông Tích, sông Bùi; báo động II trên sông Đáy, sông Nhuệ.

Mưa lớn kéo dài, Hà Nội lệnh báo động lũ trên nhiều sông

Mưa lớn kéo dài, Hà Nội lệnh báo động lũ trên nhiều sông

VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội ban hành lệnh báo động III trên sông Tích, sông Bùi; báo động II trên sông Đáy, sông Nhuệ.

Nước sông Bùi ở Hà Nội lên cao, hàng trăm quân với dân đội mưa gia cố đê chống lũ
Nước sông Bùi ở Hà Nội lên cao, hàng trăm quân với dân đội mưa gia cố đê chống lũ

VOV.VN - Mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt (Xuân Mai, Hà Nội) đã vượt báo động 3 khoảng 0,22m và tiếp tục dâng. Một số vị trí đê thấp bị tràn khoảng 20cm, hàng trăm bộ đội, công an và người dân đang khẩn trương gia cố đê, ứng phó nguy cơ nước lũ tiếp tục lên.

Nước sông Bùi ở Hà Nội lên cao, hàng trăm quân với dân đội mưa gia cố đê chống lũ

Nước sông Bùi ở Hà Nội lên cao, hàng trăm quân với dân đội mưa gia cố đê chống lũ

VOV.VN - Mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt (Xuân Mai, Hà Nội) đã vượt báo động 3 khoảng 0,22m và tiếp tục dâng. Một số vị trí đê thấp bị tràn khoảng 20cm, hàng trăm bộ đội, công an và người dân đang khẩn trương gia cố đê, ứng phó nguy cơ nước lũ tiếp tục lên.

Người dân Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó mưa lũ
Người dân Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, nước trên các sông suối, ngầm tràn dâng cao, nhiều khu dân cư ngập nước. Ở những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, người dân không chờ nước lũ về mới ứng phó mà đã chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, với phương châm phòng là chính.

Người dân Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Người dân Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, nước trên các sông suối, ngầm tràn dâng cao, nhiều khu dân cư ngập nước. Ở những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, người dân không chờ nước lũ về mới ứng phó mà đã chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, với phương châm phòng là chính.

Quân đội giúp người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ
Quân đội giúp người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hai ngày 14 và 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.Các lực lượng đã khẩn trương có mặt tại những địa bàn bị ảnh hưởng, giúp người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Quân đội giúp người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

Quân đội giúp người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hai ngày 14 và 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.Các lực lượng đã khẩn trương có mặt tại những địa bàn bị ảnh hưởng, giúp người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Mưa lớn tại 7 tỉnh, thành miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở; Phú Thọ cảnh báo cấp 2
Mưa lớn tại 7 tỉnh, thành miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở; Phú Thọ cảnh báo cấp 2

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nâng cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở tại Phú Thọ lên cấp 2.

Mưa lớn tại 7 tỉnh, thành miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở; Phú Thọ cảnh báo cấp 2

Mưa lớn tại 7 tỉnh, thành miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở; Phú Thọ cảnh báo cấp 2

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nâng cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở tại Phú Thọ lên cấp 2.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực