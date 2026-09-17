Nhiều khu du lịch ở Ninh Bình tạm dừng hoạt động do mưa lũ

Nước sông Hoàng Long đã đạt đỉnh, sông Đáy tiếp tục dâng

Theo Bản tin lũ khẩn cấp số 20 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đạt đỉnh lúc 2h ngày 17/9, ở mức 4,42m, cao hơn báo động III 0,42m. Sau thời điểm đạt đỉnh, nước sông Hoàng Long được dự báo xuống chậm nhưng vẫn duy trì trên báo động III.

Nước sông dâng cao, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại Ninh Bình.

Trong khi đó, mực nước sông Đáy tiếp tục dâng. Lúc 5h ngày 17/9, mực nước tại trạm Phủ Lý đạt 4,42m, cao hơn báo động III 0,42m; tại trạm Ninh Bình đạt 3,04m, cao hơn báo động III 0,04m. Đỉnh lũ trên sông Đáy được dự báo xuất hiện vào chiều và chiều tối 17/9. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông và một số khu vực thuộc lưu vực sông Hoàng Long, sông Đáy; đồng thời cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2-3.

Các đơn vị du lịch chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, điều chỉnh hoạt động theo điều kiện thực tế.

Trước tình hình này, ngành Du lịch Ninh yêu cầu các khu, điểm du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa lũ; rà soát các tuyến tham quan, nhất là hoạt động đường thủy, hang động, khu vực ven sông, vùng trũng thấp và các hoạt động ngoài trời.

Dự báo diễn biến mưa lũ còn phức tạp, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đã tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động tham quan để bảo đảm an toàn cho du khách. Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, đến 9h ngày 17/9, một số khu, điểm và tuyến du lịch trên địa bàn đã chủ động tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động do ảnh hưởng của mưa lũ, cụ thể:

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, hoạt động tham quan tạm dừng từ ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới; Khu du lịch sinh thái Thung Nham tiếp tục tạm dừng tham quan Hang Bụt, Động Tiên Cá và hang Vái Giời từ ngày 16/9; Tuyến Hang Chùa - Hang Ghé - Hang Bụt, phường Nam Hoa Lư tạm dừng hoạt động từ ngày 15/9 do bị ngập; Tại Phố cổ Hoa Lư, hoạt động du ngoạn trên Hồ Kỳ Lân tạm dừng từ ngày 15/9; Vườn quốc gia Cúc Phương tạm dừng các hoạt động ngủ đêm trong rừng từ ngày 16/9.

Nước lũ dâng cao tại một số khu vực ở Ninh Bình

Đối với Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, từ ngày 17/9 điều chỉnh lộ trình tham quan bằng thuyền theo tuyến Bến thuyền - Hang Cả - cửa Hang Hai - trở về bến thuyền, không tham quan Hang Ba. Tuyến xe điện tham quan Bích Động cũng tạm dừng cho đến khi có thông báo mới; Khu du lịch sinh thái Vân Long và Sun World Hà Nam ngưng hoạt động từ ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới.

Ưu tiên an toàn, sẵn sàng khôi phục hoạt động

Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị cung cấp dịch vụ thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng thủy văn; không tổ chức đưa khách vào khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc những tuyến đã có thông báo tạm dừng.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động thông tin cho du khách về những thay đổi trong chương trình tham quan, hướng dẫn lựa chọn tuyến, điểm và hoạt động thay thế phù hợp; đồng thời rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn, phương tiện, trang thiết bị an toàn và bố trí lực lượng trực tại các khu vực cần thiết.

Một số hoạt động tham quan đường thủy được tạm dừng hoặc điều chỉnh để bảo đảm an toàn cho du khách.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành, Sở Du lịch đề nghị chủ động điều chỉnh lịch trình, không đưa khách đến những khu, điểm đang tạm dừng; phối hợp với cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển và các khu, điểm du lịch để hỗ trợ du khách khi phải thay đổi chương trình do thời tiết.

Du khách có kế hoạch đến Ninh Bình trong thời gian này được khuyến nghị liên hệ với khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành hoặc cơ sở lưu trú trước khi khởi hành để cập nhật tình trạng hoạt động; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và không tự ý đi vào những khu vực đã được cảnh báo hoặc hạn chế tiếp cận.

Ngành Du lịch Ninh Bình cho biế,t tiếp tục phối hợp với các địa phương và đơn vị quản lý khu, điểm du lịch theo dõi diễn biến mưa lũ. Khi mực nước rút và các điều kiện an toàn được bảo đảm, các khu, điểm và tuyến tham quan sẽ được kiểm tra, đánh giá trước khi khôi phục hoạt động.