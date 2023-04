Ngày 29/4 thông xe cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn - Quốc lộ 45

Theo ông Uông Việt Dũng-Chánh Văn phòng Bộ GTVT, Bộ GTVT đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây và kết nối trực tuyến giữa 2 điểm cầu tại Thanh Hoá và Bình Thuận.

Bộ GTVT cho biết, ngày 29/4, tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 sẽ được khánh thành đưa vào khai thác

Cụ thể, đối với đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ GTVT thống nhất phương án khánh thành diễn ra vào sáng 29-4 và đưa vào khai thác chiều cùng ngày. Như vậy, kế hoạch điều chỉnh sớm hơn một ngày so với trước để người dân sớm lưu thông trước Lễ 30-4 và đáp ứng nhu cầu du lịch tại tỉnh Bình Thuận. Địa điểm tổ chức tại Km0+000, xã Hàm Kiệm , huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận (thuộc Dự án Phan Thiết - Dầu Giây).

Với cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45, địa điểm tổ chức lễ khánh thành tại phía Nam hầm Thung Thi (lý trình Km307+740) thuộc xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (thuộc Dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45).

Khi nghi thức khánh thành xong, các phương tiện có thể di chuyển và tham gia giao thông được trên tuyến chính.

Với riêng với dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết mặc dù tuyến chính đã cơ bản xong nhưng còn nhiều vị trí nút giao, cầu vượt ngang chưa hoàn chỉnh.

Hầm Thung Thi trên tuyến cao tốc Bắc-Nam sắp được khánh thành là hầm đường bộ lớn nhất Việt Nam hiện nay với mỗi ống hầm có 3 làn xe chạy và đường bộ thoát hiểm riêng biệt.

Hiện, trên đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết mới chỉ hoàn thành 2/5 nút giao liên thông, còn 3 nút giao (Ma Lâm, Chợ Lầu, Đại Ninh) chỉ hoàn thành thảm bê tông nhựa các nhánh nút, phạm vi tuyến nối mới hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm.

Còn 6 vị trí cầu vượt trực thông (đường dân sinh) chưa đắp đủ cao độ. Ngoài ra, còn khoảng 21 hộ dân chưa nhận đền bù và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Lý do là phía tỉnh Bình Thuận chưa có phương án áp giá đền bù cho họ.

"Lẽ ra phương án ban đầu đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn khánh thành cùng lúc với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Mai Sơn - Quốc lộ 45. Tuy nhiên, việc đưa vào khai thác đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dịp 30/4 sẽ chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn cũng như thuận tiện nhất cho việc đi lại của bà con nhân dân khu vực dự án. Vì vậy, Bộ GTVT quyết định dời lại đến ngày 19/5 để khánh thành cùng với đoạn Cam Lâm - Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa" , đại diện Bộ GTVT cho biết.

Bàn giao hầm Thung Thi trên cao tốc Bắc-Nam, sẵn sàng khai thác dịp 30/4 VOV.VN - Đại diện đơn vị thi công hầm Thung Thi, thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45 cho biết, công trình hầm đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao, đưa vào khai thác đúng dịp 30/4 tới.

Được biết, hôm nay (24/4), Bộ GTVT cũng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo Bộ GTVT, trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công; các nhà thầu đã hết sức nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt để huy động mọi nguồn lực, tổ chức triển khai thi công "3 ca, 4 kíp" nhưng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính. Các nút giao liên thông, cầu vượt ngang chưa thể hoàn thành toàn bộ.

Nguyên nhân chủ yếu do nguồn vật liệu đắp mới được tháo gỡ và khai thác lại vào đầu tháng 4-2023; hiện nay vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng; quá trình triển khai thi công còn tình trạng một số hộ dân chưa đồng thuận, cản trở công tác thi công.

Do đó việc đưa vào khai thác đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dịp 30/4 sẽ chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác cũng như thuận tiện nhất cho việc đi lại của bà con nhân dân khu vực dự án, do phải tổ chức giao thông tạm tại các cầu vượt ngang./.