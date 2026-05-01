Lịch nghỉ các ngày lễ năm 2027 được hưởng nguyên lương

Thứ Sáu, 10:21, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Bộ Luật Lao động 2019, người lao động sẽ có các ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương trong năm 2027.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết như sau:

Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

Tết Âm lịch: 05 ngày;

Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Căn cứ Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật), người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, sẽ có quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh.

Xuyên lễ xây dựng trường nơi biên giới Quảng Ngãi

VOV.VN - Giữa những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi, nhịp độ thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm đến chiều muộn, tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt sắt vang lên giữa núi rừng, tạo nên không khí lao động rộn ràng.

Hồ Mễ Trì thi công “xuyên lễ”: Tăng tốc cán đích trước mùa mưa 2026
Hồ Mễ Trì thi công “xuyên lễ”: Tăng tốc cán đích trước mùa mưa 2026

VOV.VN - Dự án hồ điều hòa Mễ Trì (phường Đại Mỗ, Hà Nội) hơn 370 tỉ đồng đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục, công nhân, kỹ sư làm việc xuyên ngày đêm, kể cả dịp nghỉ lễ, nhằm kịp đưa công trình vào vận hành trước mùa mưa 2026, giảm áp lực ngập úng khu vực phía Tây Hà Nội.

Hồ Mễ Trì thi công “xuyên lễ”: Tăng tốc cán đích trước mùa mưa 2026

Hồ Mễ Trì thi công “xuyên lễ”: Tăng tốc cán đích trước mùa mưa 2026

VOV.VN - Dự án hồ điều hòa Mễ Trì (phường Đại Mỗ, Hà Nội) hơn 370 tỉ đồng đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục, công nhân, kỹ sư làm việc xuyên ngày đêm, kể cả dịp nghỉ lễ, nhằm kịp đưa công trình vào vận hành trước mùa mưa 2026, giảm áp lực ngập úng khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội: Nghỉ lễ ý nghĩa với trải nghiệm giao thông công cộng miễn phí

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, chính sách miễn phí giao thông công cộng tại Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách. Metro, xe buýt tăng khách rõ rệt, mang lại trải nghiệm thuận tiện, văn minh, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cá nhân.

Hà Nội: Nghỉ lễ ý nghĩa với trải nghiệm giao thông công cộng miễn phí

Hà Nội: Nghỉ lễ ý nghĩa với trải nghiệm giao thông công cộng miễn phí

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, chính sách miễn phí giao thông công cộng tại Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách. Metro, xe buýt tăng khách rõ rệt, mang lại trải nghiệm thuận tiện, văn minh, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cá nhân.

Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn sôi động ngày đầu kỷ nghỉ lễ

VOV.VN - Ngày 30/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, các điểm du lịch tại Hải Phòng, như: Cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên… đều sôi động; tuyến phà ra đảo Cát Bà và đường đi Đồ Sơn ùn tắc cục bộ do lượng du khách tăng cao. 

Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn sôi động ngày đầu kỷ nghỉ lễ

Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn sôi động ngày đầu kỷ nghỉ lễ

VOV.VN - Ngày 30/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, các điểm du lịch tại Hải Phòng, như: Cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên… đều sôi động; tuyến phà ra đảo Cát Bà và đường đi Đồ Sơn ùn tắc cục bộ do lượng du khách tăng cao. 

