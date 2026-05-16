中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghệ An cần đẩy mạnh tầm soát ung thư, chăm sóc sức khỏe "từ sớm, từ xa"

Thứ Bảy, 21:18, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều (16/5) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao Nghệ An trong triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân và đề nghị Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đẩy mạnh tầm soát sớm ung thư, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao chất lượng điều trị chất lượng điều trị cho người dân Bắc Trung Bộ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cần được thực hiện theo hướng "từ sớm, từ xa", ngay từ y tế cơ sở. Trong đó, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát phát hiện sớm ung thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng cho người bệnh.

nghe an can day manh tam soat ung thu, cham soc suc khoe tu som, tu xa hinh anh 1
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ohas biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bá Thăng).

Bộ trưởng đánh giá Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai bài bản chiến dịch khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh tỉnh có diện tích rộng, dân số đông và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày nhiều hơn .

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận sự phát triển của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sau 15 năm xây dựng và trưởng thành. Từ một bệnh viện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đến nay đơn vị đã trở thành bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật cao ngang tầm tuyến trung ương.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; tháo gỡ khó khăn trong thanh toán bảo hiểm y tế; hỗ trợ chuyên môn và phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu tại những địa phương có tiềm năng. Bộ cũng đã bổ sung thêm nhiều loại thuốc điều trị ung thư vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người bệnh.

nghe an can day manh tam soat ung thu, cham soc suc khoe tu som, tu xa hinh anh 2
Bộ trưởng Y tế  thăm tặng quà bệnh nhân. (Ảnh: Bá Thăng).

Bệnh viện hiện có quy mô 1.500 giường bệnh kế hoạch, 1.900 giường thực kê với 1.338 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 353 bác sĩ. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi ung thư, xạ trị điều biến liều IMRT, VMAT, điều trị đích và miễn dịch cá thể hóa.

Bệnh viện cũng đầu tư nhiều hệ thống thiết bị hiện đại như máy CT 128 lát cắt tích hợp AI, hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla, SPECT/CT, hệ thống robot hỗ trợ sinh thiết Maxio cùng 2 hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại. Hệ thống PET/CT và Trung tâm Cyclotron sản xuất thuốc phóng xạ dự kiến đưa vào vận hành trong quý III/2026.

Cũng theo ông Phạm Vĩnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, dù cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang nhưng bệnh viện vẫn chịu áp lực lớn về trang thiết bị y tế. Nhiều hệ thống máy móc đã hoạt động liên tục suốt 15 năm, thường xuyên quá tải trong khi số lượng bệnh nhân ung thư ngày càng gia tăng.

nghe an can day manh tam soat ung thu, cham soc suc khoe tu som, tu xa hinh anh 3
Ông Phạm Vĩnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc . (Ảnh: Bá Thăng).

Bệnh viện kiến nghị Bộ Y tế, UBND tỉnh Nghệ An cùng các ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ, từng bước xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt.

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm một số khoa, phòng và trao quà cho 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Nội 1 của bệnh viện.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: nghệ an bộ y tế ung bướu bệnh viện
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế
Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.

4 ca tử vong, 24 trường hợp mắc não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo dịch
4 ca tử vong, 24 trường hợp mắc não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo dịch

VOV.VN - Tính từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, Bộ Y tế ghi nhận 24 trường hợp mắc, trong đó có 4 trường hợp tử vong trên cả nước, nhóm tuổi mắc tập trung ở trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc.

4 ca tử vong, 24 trường hợp mắc não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo dịch

4 ca tử vong, 24 trường hợp mắc não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo dịch

VOV.VN - Tính từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, Bộ Y tế ghi nhận 24 trường hợp mắc, trong đó có 4 trường hợp tử vong trên cả nước, nhóm tuổi mắc tập trung ở trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc.

Bộ trưởng Y tế: Sẽ tăng dần phụ cấp cho nhân viên y tế
Bộ trưởng Y tế: Sẽ tăng dần phụ cấp cho nhân viên y tế

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương tăng dần phụ cấp cho nhân viên y tế, hướng tới cải thiện thu nhập và giữ chân nhân lực ngành.

Bộ trưởng Y tế: Sẽ tăng dần phụ cấp cho nhân viên y tế

Bộ trưởng Y tế: Sẽ tăng dần phụ cấp cho nhân viên y tế

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương tăng dần phụ cấp cho nhân viên y tế, hướng tới cải thiện thu nhập và giữ chân nhân lực ngành.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục