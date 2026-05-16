Nghệ An cần đẩy mạnh tầm soát ung thư, chăm sóc sức khỏe "từ sớm, từ xa"

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cần được thực hiện theo hướng "từ sớm, từ xa", ngay từ y tế cơ sở. Trong đó, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát phát hiện sớm ung thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng cho người bệnh.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ohas biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bá Thăng).

Bộ trưởng đánh giá Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai bài bản chiến dịch khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh tỉnh có diện tích rộng, dân số đông và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày nhiều hơn .

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận sự phát triển của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sau 15 năm xây dựng và trưởng thành. Từ một bệnh viện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đến nay đơn vị đã trở thành bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật cao ngang tầm tuyến trung ương.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; tháo gỡ khó khăn trong thanh toán bảo hiểm y tế; hỗ trợ chuyên môn và phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu tại những địa phương có tiềm năng. Bộ cũng đã bổ sung thêm nhiều loại thuốc điều trị ung thư vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người bệnh.

Bộ trưởng Y tế thăm tặng quà bệnh nhân. (Ảnh: Bá Thăng).

Bệnh viện hiện có quy mô 1.500 giường bệnh kế hoạch, 1.900 giường thực kê với 1.338 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 353 bác sĩ. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi ung thư, xạ trị điều biến liều IMRT, VMAT, điều trị đích và miễn dịch cá thể hóa.

Bệnh viện cũng đầu tư nhiều hệ thống thiết bị hiện đại như máy CT 128 lát cắt tích hợp AI, hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla, SPECT/CT, hệ thống robot hỗ trợ sinh thiết Maxio cùng 2 hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại. Hệ thống PET/CT và Trung tâm Cyclotron sản xuất thuốc phóng xạ dự kiến đưa vào vận hành trong quý III/2026.

Cũng theo ông Phạm Vĩnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, dù cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang nhưng bệnh viện vẫn chịu áp lực lớn về trang thiết bị y tế. Nhiều hệ thống máy móc đã hoạt động liên tục suốt 15 năm, thường xuyên quá tải trong khi số lượng bệnh nhân ung thư ngày càng gia tăng.

Ông Phạm Vĩnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc . (Ảnh: Bá Thăng).

Bệnh viện kiến nghị Bộ Y tế, UBND tỉnh Nghệ An cùng các ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ, từng bước xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt.

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm một số khoa, phòng và trao quà cho 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Nội 1 của bệnh viện.