Thứ trưởng Bộ Y tế thăm bé trai bị mẹ ruột và người tình bạo hành

Theo bệnh viện, bé N.G.K nhập viện trong tình trạng nguy kịch với đa chấn thương nặng, suy hô hấp và sốc. Các bác sĩ ghi nhận bé bị dập gan, lách, thận, chấn thương tụy độ 3, dập rách hai phổi, gãy cũ xương cánh tay cùng nhiều vết thương cũ- mới chằng chịt trên cơ thể.

Sau một tuần điều trị tích cực, sức khỏe bé đã cải thiện nhưng vẫn còn nguy cơ biến chứng do tổn thương phổi và tụy. Hiện bé vẫn phải dùng kháng sinh mạnh và tiếp tục được theo dõi sát.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm bé trai

Trước đó, ngày 2/5, người dân tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM (trước đây thuộc Bà Rịa- Vũng Tàu) phát hiện mẹ ruột của bé cùng người tình hành hung cháu bé nên trình báo cơ quan chức năng. Hai người đã bị bắt giữ để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhận định bạo hành trẻ em là “tội phạm ẩn”, khó phát hiện dù Việt Nam đã có nhiều quy định bảo vệ trẻ em. Theo Thứ trưởng, giải pháp quan trọng nhất là phòng ngừa từ sớm thay vì chỉ xử lý khi vụ việc đã xảy ra.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đề nghị ngành y tế và các đơn vị liên quan nghiên cứu phân nhóm gia đình nguy cơ cao để có biện pháp giám sát, hỗ trợ kịp thời; đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động báo tin qua tổng đài 111 khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bạo hành trẻ em.

Bé trai ngoan ngoãn khoanh tay nhận sữa từ y tá

Thứ trưởng cũng đánh giá cao mô hình phối hợp “một cửa” đang được TP.HCM triển khai trong hỗ trợ trẻ bị bạo hành, xâm hại. Theo đó, ngoài điều trị y tế, trẻ sẽ được hỗ trợ pháp lý, tâm lý và bảo trợ xã hội.

Hiện bé K. được bệnh viện và các nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị. Dự kiến sau khi ổn định sức khỏe, bé sẽ được chuyển đến cơ sở bảo trợ xã hội để tiếp tục chăm sóc lâu dài.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành với bé trong quá trình phục hồi tâm lý và tái hòa nhập.

"Sau này em bé này xuất viện thì đừng để rơi vào quên lãng. Sau khi bé khỏe, tái khám xong rồi giao cho trung tâm công tác xã hội TP.HCM thì thế là anh em lại quên luôn. Để cho bé trở về đời sống bình thường không dễ đâu, riêng bé mà phục hồi tâm lý đã khó, rồi còn đến trường nữa và những vấn đề khác. Sẽ phải có những phương pháp lâu dài để hỗ trợ cho bé", Thứ trưởng Nguyễn Tri Thứ cho hay.