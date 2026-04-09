Nghệ An cho phép các trường chủ động điều chỉnh giờ học do nắng nóng gay gắt

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nền nhiệt tăng cao, nhiều thời điểm vượt ngưỡng 38–40°C, kèm theo hiệu ứng oi bức kéo dài, gây không ít khó khăn cho hoạt động dạy và học tại các nhà trường.

Trước dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan, ngày 9/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Theo đó, Sở yêu cầu các nhà trường rà soát toàn bộ hệ thống điện, quạt mát, điều hòa tại phòng học, khu bán trú; kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng. Đồng thời, bổ sung rèm che nắng, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước uống sạch, hợp vệ sinh cho học sinh trong suốt thời gian học tập.

Công tác y tế trường học cũng được tăng cường, sẵn sàng sơ cứu, xử lý các trường hợp say nắng, say nóng. Ngành giáo dục đề nghị các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền tới phụ huynh về các biện pháp phòng, chống nắng nóng; phối hợp đưa, đón học sinh đúng giờ, tránh để các em chờ đợi lâu ngoài trời.

Để chủ động ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, các trường được phép chủ động điều chỉnh thời gian học, tránh khung giờ nắng nóng cao điểm.

Đối với các hoạt động ngoài trời như thể dục, trải nghiệm, giáo dục quốc phòng và an ninh, các trường tạm dừng khi nhiệt độ lên cao, đồng thời chuyển sang học trong khu vực có mái che hoặc học lý thuyết trong lớp. Việc tập trung đông học sinh dưới sân trường cũng được hạn chế; lễ chào cờ có thể tổ chức linh hoạt tại lớp.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị được yêu cầu kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để được hướng dẫn, xử lý.