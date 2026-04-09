中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghệ An cho phép các trường chủ động điều chỉnh giờ học do nắng nóng gay gắt

Thứ Năm, 20:20, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tình hình nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và chất lượng dạy học, ngành giáo dục Nghệ An đã cho phép các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nền nhiệt tăng cao, nhiều thời điểm vượt ngưỡng 38–40°C, kèm theo hiệu ứng oi bức kéo dài, gây không ít khó khăn cho hoạt động dạy và học tại các nhà trường.

Trường Tiểu học Trường Thi (Ảnh: Mỹ Hà).

Trước dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan, ngày 9/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Theo đó, Sở yêu cầu các nhà trường rà soát toàn bộ hệ thống điện, quạt mát, điều hòa tại phòng học, khu bán trú; kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng. Đồng thời, bổ sung rèm che nắng, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước uống sạch, hợp vệ sinh cho học sinh trong suốt thời gian học tập.

Công tác y tế trường học cũng được tăng cường, sẵn sàng sơ cứu, xử lý các trường hợp say nắng, say nóng. Ngành giáo dục đề nghị các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền tới phụ huynh về các biện pháp phòng, chống nắng nóng; phối hợp đưa, đón học sinh đúng giờ, tránh để các em chờ đợi lâu ngoài trời.

Để chủ động ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, các trường được phép chủ động điều chỉnh thời gian học, tránh khung giờ nắng nóng cao điểm.

Đối với các hoạt động ngoài trời như thể dục, trải nghiệm, giáo dục quốc phòng và an ninh, các trường tạm dừng khi nhiệt độ lên cao, đồng thời chuyển sang học trong khu vực có mái che hoặc học lý thuyết trong lớp. Việc tập trung đông học sinh dưới sân trường cũng được hạn chế; lễ chào cờ có thể tổ chức linh hoạt tại lớp.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị được yêu cầu kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để được hướng dẫn, xử lý.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: nghệ an nắng nóng gay gắt điều chính giờ học giao dục đào tạo dạy học.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế
Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế

VOV.VN - Những ngày qua trên nhiều tuyến phố ở Huế, dòng người thưa thớt hẳn; ai cũng vội vã để tránh nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nhịp sống thường ngày của người dân bị đảo lộn đáng kể.

VOV.VN - Những ngày qua trên nhiều tuyến phố ở Huế, dòng người thưa thớt hẳn; ai cũng vội vã để tránh nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nhịp sống thường ngày của người dân bị đảo lộn đáng kể.

Người Hà Nội "nung mình" trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026

VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm 2026 khiến nền nhiệt Hà Nội tăng cao, làm xáo trộn nhịp sống thường nhật và khiến nhiều người chật vật thích nghi.

VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm 2026 khiến nền nhiệt Hà Nội tăng cao, làm xáo trộn nhịp sống thường nhật và khiến nhiều người chật vật thích nghi.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục