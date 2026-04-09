Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

Mới đang ở thời điểm chuyển mùa nhưng nắng nóng diện rộng đã xảy ra ở miền Bắc và một số khu vực ở Trung Bộ, thậm chí một số nơi còn có nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội, chiều nay, 8/4, nhiệt độ cảm nhận vẫn lên mức 39°C, vẫn oi, vẫn nóng. Những ngày này, tại bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận số bệnh nhân tăng khoảng từ 10-20% do ảnh hưởng bởi thời tiết.

Ngày 7/4, bác sĩ CKII Vũ Thị Phương Dung, Khoa khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết thông tin trên với các bệnh da liễu liên quan đến thời tiết nắng nóng như viêm da do ánh nắng, các bệnh rôm sảy, nấm da thân, nấm bẹn, nấm kẽ, viêm nang lông, mụn trứng cá... gia tăng. So với những tháng cuối năm ngoái khi nền nhiệt độ thấp hơn, các ca bệnh này tăng khoảng 50%.

"Vào mùa đông, trung bình Bệnh viện Da liễu đón khoảng 900-1.000 lượt bệnh nhân/ngày, đến mùa hè có khoảng 1.500-2.000 lượt bệnh nhân, cao điểm có những ngày lên đến 2.500 bệnh nhân", bác sĩ Vũ Thị Phương Dung thông tin.

Các bệnh da liễu liên quan đến thời tiết nắng nóng như viêm da do ánh nắng, các bệnh rôm sảy, nấm da thân, nấm bẹn, nấm kẽ, viêm nang lông, mụn trứng cá...

Bác sĩ Dung giải thích khi thời tiết thay đổi đột ngột, nắng nóng, độ ẩm cao ảnh hưởng nhiều đến da, làm tăng nhiệt độ da, thay đổi độ pH, tăng tiết mồ hôi và bã nhờn. Từ đó dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông, dễ viêm da, rối loạn hệ vi sinh vật trên da (nấm, vi khuẩn) khiến da nhạy cảm hơn. Các yếu tố môi trường khác như bụi, phấn hoa, ô nhiễm, hóa chất... dễ gây kích ứng da, tạo các phản ứng không có lợi, từ đó làm bùng các bệnh da liễu. Thời tiết nóng còn khiến lỗ chân lông giãn nở, bụi bẩn dễ dàng xâm nhập và tích tụ lại bít tắc lỗ chân lông tạo thành mụn.

Vì vậy, để giảm nguy cơ cơ thể bị kiệt sức vào những ngày nắng nóng cao điểm, ngay từ bây giờ, người dân nên lưu ý uống nước đều đặn mỗi ngày, ngay cả khi không thấy khát; bổ sung dinh dưỡng đầy đủ; nếu có thể nên tránh ra đường vào những giờ nóng nhất (từ 11-16 giờ) và cố gắng ở trong chỗ có bóng râm; đồng thời tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột khi di chuyển giữa phòng điều hòa và môi trường bên ngoài.