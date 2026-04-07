Nghệ An nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng, nhiều nơi vượt 40 độ C

Thứ Ba, 15:28, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Đài khí tượng thủy văn Nghệ An, nhiệt độ đo được lúc 13h trưa nay (7/4) trên địa bàn tỉnh Nghệ An phổ biến từ 37–40 độ C, nơi cao nhất lên đến 40,2 độ C và dự báo nắng nóng tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Trưa nay (7/4), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 37–40 độ C, riêng khu vực Tây Hiếu ghi nhận 40,2 độ C. Độ ẩm không khí tương đối thấp, phổ biến từ 32–42%, làm gia tăng cảm giác oi bức, khó chịu.

nghe an nang nong dac biet gay gat tren dien rong, nhieu noi vuot 40 do c hinh anh 1
Bản đồ nhiệt tỉnh Nghệ An trong 24h tới.

Theo dự báo, từ ngày 8–9/4, nắng nóng tiếp tục duy trì và có xu hướng gia tăng cường độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37–40 độ C, nhiều nơi có thể vượt 40 độ C, tập trung tại các khu vực như Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu, Đô Lương, TP Vinh… Độ ẩm thấp nhất dao động từ 30–45%, thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 10h đến 17h mỗi ngày.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới với cường độ gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt ở một số khu vực.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Ngoài ra, người dân cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức khi làm việc hoặc di chuyển lâu ngoài trời nắng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1. Đáng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4 độ C, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Bá Thăng/VOV.VN
Nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm tại Hà Tĩnh, có thể vượt 40 độ C trong mùa hè 2026
VOV.VN - Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh nắng nóng năm 2026 sẽ xuất hiện nhiều hơn, kéo dài nhiều ngày và gay gắt hơn năm 2025.

VOV.VN - Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh nắng nóng năm 2026 sẽ xuất hiện nhiều hơn, kéo dài nhiều ngày và gay gắt hơn năm 2025.

Thời tiết hôm nay 7/4: Nắng nóng diện rộng, Hà Nội có nơi vượt 35 độ C

VOV.VN - hôm nay 7/4, nắng nóng bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước, trong đó Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 38-39 độ C. Hà Nội duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày nắng nóng 33-35 độ, có điểm vượt 35 độ.

VOV.VN - hôm nay 7/4, nắng nóng bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước, trong đó Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 38-39 độ C. Hà Nội duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày nắng nóng 33-35 độ, có điểm vượt 35 độ.

Tác động của thời tiết đối với tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô

VOV.VN - Thời tiết là yếu tố không thể kiểm soát nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô.

VOV.VN - Thời tiết là yếu tố không thể kiểm soát nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Thủ đô.

