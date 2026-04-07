Thời tiết hôm nay 7/4: Nắng nóng diện rộng, Hà Nội có nơi vượt 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 6 đến ngày 8/4, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực Đông Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến đêm không mưa, ngày nắng nóng; riêng cao nguyên Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ; có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.