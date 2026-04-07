中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 7/4: Nắng nóng diện rộng, Hà Nội có nơi vượt 35 độ C

Thứ Ba, 06:03, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - hôm nay 7/4, nắng nóng bao trùm hầu khắp các khu vực trên cả nước, trong đó Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 38-39 độ C. Hà Nội duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày nắng nóng 33-35 độ, có điểm vượt 35 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 6 đến ngày 8/4, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực Đông Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến đêm không mưa, ngày nắng nóng; riêng cao nguyên Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 7 4 nang nong dien rong, ha noi co noi vuot 35 do c hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. 

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ; có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

nang_nong_gay_gat.jpg

Nắng nóng lan rộng miền Trung, có nơi vượt 38°C

VOV.VN - Trong 1–2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có thể vượt 38°C, độ ẩm thấp gây cảm giác oi bức, khô nóng kéo dài.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết thời tiết ngày 7/4 nắng nóng diện rộng thời tiết hà nội dự báo thời tiết thời tiết hôm nay thời tiết mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nắng nóng dễ kiệt sức: Chuyên gia gợi ý loại nước giải nhiệt ai cũng làm được
Trong ngày nắng nóng, bổ sung đủ nước rất quan trọng. Ngoài nước lọc, nước chanh là lựa chọn đơn giản, dễ làm, được nhiều chuyên gia đánh giá có lợi cho sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Bác sĩ cảnh báo: Nắng nóng và sai lầm khi uống nước dễ hại thận
Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Đáng lo ngại, nhiều thói quen tưởng vô hại có thể gây rối loạn điện giải, góp phần hình thành sỏi thận.

Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng
VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang đối mặt với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt cục bộ, nguy cơ cháy nổ cao.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục