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Cô giáo bị nạn khi lao ra cứu bé 2 tuổi, đau đáu mong ngày trở về

Thứ Tư, 07:10, 09/09/2026
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VOV.VN - Sau cú lao ra cứu bé 2 tuổi, cô giáo Hoàng Thị Hiền bị ô tô cán qua hai bàn chân. Những ngày nằm viện, chị chỉ đau đáu mong được trở về với hai con.

Cô giáo ôm chặt học trò dù hai chân đã bị xe cán

“Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Con nhớ mẹ…”  Đó là những lời hỏi han qua điện thoại của hai người con khiến chị Hoàng Thị Hiền (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An), đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, không cầm được nước mắt. Sau tai nạn, điều chị mong mỏi nhất là sớm bình phục để trở về bên hai con, tiếp tục công việc dạy học và chăm sóc các con.  

Chị Hiền là giáo viên Trường mầm non cụm Tân Lâm (xã Phú Sơn, Nghệ An). Chiều 28/8, trong giờ đón trẻ, khi thấy một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra khỏi cổng trường, đúng lúc một chiếc ô tô đang lao tới, chị lập tức lao ra cứu cháu.

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Anh trai Hoàng Sỹ Chiến túc trực chăm sóc chị Hoàng Thị Hiền 

Không kịp suy nghĩ, chị ôm chặt lấy đứa trẻ và cố đưa cháu vào phía trong cổng trường. Chiếc xe cán qua hai chân, khiến chị bị thương nặng. Dù đau đớn, chị vẫn cố giữ chặt đứa bé cho đến khi cháu được an toàn. Sau đó, chị lịm đi.

“Khi xe cán qua, em cảm nhận được cơn đau, nhưng mà em phải cố để bồng bé vô cổng trường. Sau đó em chỉ nghe thấy tiếng mọi người chạy đến đưa em đi viện nhanh nhất”, Hiền nhớ lại.

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế ở Tân Kỳ, chị được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Do hai bàn chân bị tổn thương nghiêm trọng, chị tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị chuyên sâu.

Hơn 10 ngày điều trị, Hiền vẫn phải đối mặt với những cơn đau kéo dài và những đêm mất ngủ. Hình ảnh chiếc ô tô lao về phía mình nhiều lần xuất hiện trong tâm trí, khiến chị giật mình tỉnh giấc.

“Em đau lắm. Đau cả ngày lẫn đêm. Đêm đến em chỉ ngủ được 2 tiếng. Hình ảnh chiếc ô tô dài, to nhiều bánh liên tục xuất hiện trong đầu em, khiến em giật mình tỉnh dậy”, Hiền thều thào nói.

Bàn chân phải tiếp tục hoại tử

Theo BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến - Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bệnh nhân Hoàng Thị Hiền bị tai nạn xe chèn qua chân sau khi cứu cháu bé ngày 28/8. Bệnh nhân đã được đưa lên bệnh viện sáng sớm 29/8 trong tình trang đau đớn, hai bàn chân chảy nhiều máu, chân phải vết thương phức tạp nhiều dị vật, gân xương dập nát nhiều, đầu ngón xẹp lạnh.

co giao bi nan khi lao ra cuu be 2 tuoi, dau dau mong ngay tro ve hinh anh 2
BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến - Khoa Phẫu thuật Chi dưới cho biết chân phải chị Hiền đang bị hoại tử

“Ngay sau đó, chúng tôi đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu để xử lý vết thương, cắt lọc toàn bộ phần tổ chức dập nát, loại bỏ các dị vật và chất bẩn, đồng thời cố định lại xương với mục tiêu cao nhất là cố gắng giữ lại bàn chân cho bệnh nhân”, bác sĩ Tiến thông tin.

Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng bàn chân trái tương đối ổn định. Tuy nhiên, bàn chân phải vẫn còn nhiều vùng vết thương tiếp tục hoại tử. Dự kiến bệnh nhân sẽ phải trải qua thêm một vài lần phẫu thuật cắt lọc nữa. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi và điều trị để giữ phần chân còn lại nhiều nhất có thể.

Người mẹ mong sớm trở về với hai con

Trong phòng bệnh, anh trai và chị gái của Hiền túc trực chăm nom cho cô em gái. Từ lúc nghe tin dữ, anh Hoàng Sỹ Chiến bỏ hẳn việc ở Quảng Nam ra Hà Nội lo cho em. Anh kể, khi nhận điện thoại của mẹ báo tin Hiền bị tai nạn, anh bàng hoàng, thương em đến không đứng vững.

 “Nghe xong điện thoại của mẹ, tôi ngồi thụp xuống. Thương em quá. Tôi đặt xe để về ngay mà không có, đến sáng hôm sau mới có xe về được”, anh Chiến chia sẻ.

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Cần lắm những tấm lòng sẻ chia với hoàn cảnh của chị Hiền

Anh Chiến cho biết, hoàn cảnh của Hiền rất khó khăn. Sau những biến cố trong cuộc sống gia đình, Hiền quyết định ly thân rồi ly hôn và giành quyền nuôi hai con. Hiện chị sống cùng bố mẹ đẻ, việc chăm sóc hai con chủ yếu dựa vào đồng lương giáo viên mầm non và sự hỗ trợ của ông bà ngoại cùng anh chị em trong gia đình.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương, nhà trường cùng gia đình em nhỏ được Hiền cứu cũng đã hỗ trợ, động viên chị. Giờ đây, gia đình cũng mong có sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. “Tương lai phía trước của em không biết sẽ như thế nào nữa. Còn 2 đứa nhỏ, chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn”, anh Chiến nói.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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