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Cô giáo bị nạn khi lao ra cứu bé 2 tuổi được hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả

Thứ Năm, 19:47, 10/09/2026
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VOV.VN - Trước hoàn cảnh khó khăn của cô giáo Hoàng Thị Hiền - người đã lao ra cứu cháu bé 2 tuổi và bị cán 2 chân, các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kết nối với đơn vị cung cấp chân giả để hỗ trợ cô.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, vào chiều nay (10/9), TS.BS Phan Bá Hải – Phó Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kết nối với đơn vị cung cấp chân giả để hỗ trợ Hoàng Thị Hiền (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An). Hiền là cô giáo bị ô tô cán qua hai bàn chân khi lao ra cứu cháu bé 2 tuổi. Hoàn cảnh của chị cũng vô cùng khó khăn. 

“Đại diện đơn vị đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, tìm hiểu tình trạng và nhu cầu phục hồi của cô, đồng thời cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả”, TS.BS Phan Bá Hải cho biết.

Sự hỗ trợ ý nghĩa này không chỉ giúp cô có thêm cơ hội phục hồi khả năng vận động, từng bước trở lại cuộc sống và công việc, mà còn tiếp thêm nghị lực để cô vượt qua những khó khăn sau tai nạn, hướng tới một hành trình mới với chiếc chân giả.

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Cô giáo bị nạn khi lao ra cứu bé 2 tuổi được hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả (Ảnh BVCC)

Trước đó như VOV.VN đưa tin, chị Hiền là giáo viên Trường mầm non cụm Tân Lâm (xã Phú Sơn, Nghệ An). Chiều 28/8, trong giờ đón trẻ, khi thấy một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra khỏi cổng trường, đúng lúc một chiếc ô tô đang lao tới, chị lập tức lao ra cứu cháu. Không kịp suy nghĩ, chị ôm chặt lấy đứa trẻ và cố đưa cháu vào phía trong cổng trường. Chiếc xe cán qua hai chân, khiến chị bị thương nặng. Dù đau đớn, chị vẫn cố giữ chặt đứa bé cho đến khi cháu được an toàn. 

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế ở Tân Kỳ, chị được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Do hai bàn chân bị tổn thương nghiêm trọng, chị tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị chuyên sâu.

Theo BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến - Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bệnh nhân Hoàng Thị Hiền bị tai nạn xe chèn qua chân sau khi cứu cháu bé ngày 28/8. Bệnh nhân đã được đưa lên bệnh viện sáng sớm 29/8 trong tình trang đau đớn, hai bàn chân chảy nhiều máu, chân phải vết thương phức tạp nhiều dị vật, gân xương dập nát nhiều, đầu ngón xẹp lạnh.

Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng bàn chân trái tương đối ổn định. Tuy nhiên, bàn chân phải vẫn còn nhiều vùng vết thương tiếp tục hoại tử. Đến nay, chị Hiền đã được chỉ định phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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