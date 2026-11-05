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Nghệ An thi tuyển thiết kế Trung tâm hành chính tỉnh, giải nhất 150 triệu đồng

Thứ Năm, 15:08, 05/11/2026
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VOV.VN - Nghệ An tổ chức thi tuyển rộng rãi phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh với quy mô khoảng 41,76ha, công trình cao tối đa 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, dự kiến bố trí nơi làm việc cho 2.130 người. Giải Nhất cuộc thi có giá trị 150 triệu đồng.

 

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An thông báo về việc mời thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

nghe an thi tuyen thiet ke trung tam hanh chinh tinh, giai nhat 150 trieu dong hinh anh 1
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi, nhằm huy động sự sáng tạo của các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kiến trúc, lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Đây là bước triển khai Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An theo phương thức đối tác công tư (PPP), đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/3/2026.

Theo thông báo, khu đất quy hoạch thực hiện dự án nằm ở phía Tây Đại lộ Vinh - Cửa Lò, thuộc địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích khu đất khoảng 41,76ha, trong đó phần thuộc phường Vinh Lộc khoảng 33,58ha, phần thuộc xã Đông Lộc khoảng 8,18ha.

Về ranh giới, phía Bắc và phía Nam khu đất giáp các tuyến đường quy hoạch; phía Đông giáp Đại lộ Vinh - Cửa Lò với mặt cắt rộng 95m; phía Tây giáp đường quy hoạch.

Theo các chỉ tiêu quy hoạch được công bố, dự án có mật độ xây dựng tối đa 40%, công trình được phép xây dựng tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Trung tâm hành chính tỉnh dự kiến bố trí nơi làm việc cho 2.130 người, gồm các cơ quan: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và các sở, ngành như Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Nông nghiệp và Môi trường; Ngoại vụ; Tài chính; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Y tế; Dân tộc và Tôn giáo; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra tỉnh...

nghe an thi tuyen thiet ke trung tam hanh chinh tinh, giai nhat 150 trieu dong hinh anh 2
Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có quy mô khoảng 41,76ha, công trình cao tối đa 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, dự kiến bố trí nơi làm việc cho 2.130 người. (Ảnh: Minh Châu).

Việc thi tuyển phương án kiến trúc nhằm lựa chọn giải pháp thiết kế bảo đảm tính thống nhất từ quy hoạch tổng thể, kiến trúc, giải pháp kỹ thuật công trình đến tổ chức không gian cụ thể. Phương án được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về an ninh, quốc phòng, hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kiến trúc tham gia thi tuyển phải đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm thiết kế công trình dân dụng theo quy định hiện hành. Các đơn vị, cá nhân có thể liên danh tham gia, nhưng mỗi đơn vị chỉ được góp mặt trong một liên danh.

Những người không được tham gia dự thi gồm thành viên Hội đồng thi tuyển, thành viên Tổ kỹ thuật, chuyên gia cố vấn cho Hội đồng thi (nếu có) và các cá nhân liên quan đến nhiệm vụ tổ chức cuộc thi.

Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc gồm 9 thành viên, được thành lập theo Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 3/11/2026 của UBND tỉnh Nghệ An.

Về cơ cấu giải thưởng dự kiến, cuộc thi có 1 giải Nhất trị giá 150 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 50 triệu đồng. Giá trị giải thưởng chính thức sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt cùng với kết quả cuộc thi.

Theo kế hoạch, thông báo mời thi tuyển được đăng tải từ ngày 4/11/2026. Thời gian tiếp nhận đăng ký và thực hiện bài dự thi là 30 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ.

Ban tổ chức tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc liên quan đến cuộc thi từ ngày 4/11 đến ngày 2/12/2026. Thời hạn nộp bài dự thi là ngày 3/12/2026. Công tác chấm thi, phê duyệt và công bố kết quả dự kiến được thực hiện trong tháng 12/2026.

Địa điểm tổ chức cuộc thi và tiếp nhận hồ sơ là Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, số 45 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Thông tin liên hệ: Thạc sĩ, kiến trúc sư Lê Văn Thiêm, số điện thoại 0904 313 386.

Đáng chú ý, tổ chức, cá nhân có phương án đoạt thứ hạng cao nhất sẽ được tham gia thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020.

Trường hợp đơn vị có phương án kiến trúc trúng tuyển chưa đủ điều kiện năng lực để triển khai các bước tiếp theo như tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng thì có thể liên danh với tổ chức tư vấn đủ năng lực để thực hiện.

Nếu tổ chức, cá nhân có phương án trúng tuyển không tiến hành hoặc từ chối triển khai các bước tiếp theo, chủ đầu tư sẽ thương thảo để sử dụng phương án kiến trúc trúng tuyển theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, phương án được xếp hạng tiếp theo sẽ được lựa chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng.

Bá Thăng/VOV.VN
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