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Nghệ An hỏa tốc đẩy nhanh tiến độ thủ tục Dự án Trung tâm hành chính tỉnh

Thứ Sáu, 15:56, 16/10/2026
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VOV.VN - Ngày 16/10, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục Dự án Trung tâm hành chính tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng.

Theo Công văn hỏa tốc, UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch và tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ.

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Dự án Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ A dự kiến triển khai tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, quy mô khoảng gần 42ha giáp đại lộ Vinh - Cửa Lò. (Ảnh:Minh Châu).

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đồng thời làm đầu mối điều phối, tổng hợp tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

UBND phường Vinh Lộc và UBND xã Đông Lộc được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn quản lý. Các địa phương có trách nhiệm khẩn trương rà soát hiện trạng, nguồn gốc đất đai, tài sản gắn liền với đất; hoàn thiện phương án bồi thường, thực hiện thủ tục thu hồi đất, chi trả bồi thường, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Hai địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thống nhất kế hoạch, tiến độ và thứ tự ưu tiên giải phóng mặt bằng theo từng khu vực, bảo đảm bàn giao mặt bằng kịp thời, đồng bộ với tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp thực hiện các thủ tục về đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý. Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn thực hiện các thủ tục về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; công bố công khai quy hoạch và khẩn trương triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 17/8/2026. Sở có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và mốc giới liên quan cho đơn vị thực hiện dự án, chính quyền địa phương; đồng thời rà soát, bàn giao kết quả công việc đã thực hiện trước đây, phối hợp triển khai thủ tục lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

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Dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư khoảng 5.680 tỉ đồng. (Ảnh:Minh Châu).

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An nằm trên địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, có diện tích gần 42 ha. Dự án được định hướng đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tạo động lực phát triển không gian đô thị khu vực Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Các cơ quan dự kiến bố trí làm việc tại khu trung tâm hành chính gồm: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã; các sở Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan, đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 2.127 cán bộ, công chức, viên chức.

Bá Thăng/VOV.VN
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