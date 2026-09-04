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Nghiên cứu cơ chế chung để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án cao tốc

Thứ Sáu, 18:10, 04/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án cao tốc, từ đó đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ.

Tại Văn bản số 8941/VPCP-CN ngày 30/8/2026, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về cơ chế, chính sách áp dụng chung cho các tuyến cao tốc giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan; đồng thời nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), xây dựng, đấu thầu, quy hoạch, khoáng sản, đất đai... để xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc nếu có.

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Trường hợp cần thiết áp dụng rộng rãi các cơ chế, chính sách đặc thù, Bộ Xây dựng cần tổng kết, đánh giá tác động đầy đủ và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc ban hành chính sách, đảm bảo tính đồng bộ và công bằng trong thi hành pháp luật.

Trường hợp cần thiết phải áp dụng rộng rãi các cơ chế, chính sách đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho phép tại một số dự án cụ thể, Bộ Xây dựng phải tổng kết, đánh giá đầy đủ tác động trước khi đề xuất.

Việc ban hành và áp dụng chính sách phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, bảo đảm tính đồng bộ và công bằng trong thi hành pháp luật. Mục tiêu là tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường bộ cao tốc nói riêng và các công trình trọng điểm quốc gia nói chung.

Trước đó, trong báo cáo gửi Chính phủ ngày 24/8, Bộ Xây dựng cho biết nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt đã được Quốc hội cho phép áp dụng lặp lại tại các dự án có tính chất tương đồng.

Theo Bộ Xây dựng, việc từng dự án phải trình Quốc hội ban hành một nghị quyết riêng để áp dụng những cơ chế, chính sách cơ bản giống nhau có thể kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, đồng thời dẫn đến cách xử lý không thống nhất giữa các dự án tương đồng.

Để khắc phục tình trạng này, đẩy nhanh tiến độ triển khai, huy động nguồn lực và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ thống nhất áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc biệt của dự án đường Vành đai 5 cho các dự án đường bộ cao tốc đầu tư công trong giai đoạn 2026-2030.

Việc nghiên cứu cơ chế áp dụng chung được đặt trong yêu cầu vừa tháo gỡ điểm nghẽn, vừa bảo đảm cơ sở pháp lý, tính thống nhất và công bằng giữa các dự án cao tốc.

Diệp Thảo/VOV.VN
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