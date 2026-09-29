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Nghiên cứu tăng quyền lợi BHYT cho bệnh nhân ung thư di căn

Thứ Ba, 14:55, 29/09/2026
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VOV.VN - Bộ Y tế cho biết đang rà soát, đề xuất mở rộng danh mục thuốc và điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp với người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn.

Hiện danh mục thuốc BHYT có 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Trong đó, 76 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc nhóm điều trị ung thư, điều hòa miễn dịch.

nghien cuu tang quyen loi bhyt cho benh nhan ung thu di can hinh anh 1
Hoạt động khám, cấp phát thuốc BHYT

Do danh mục được quy định theo hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại, số thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục.

Riêng thuốc điều trị ung thư, năm 2023 Quỹ BHYT chi hơn 7.500 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng chi khám, chữa bệnh BHYT, tăng so với hơn 6.600 tỷ đồng năm 2022. Năm 2024, thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch chiếm 16,2% tổng chi tiền thuốc BHYT.

Một số thuốc ung thư giá cao như Bevacizumab, Trastuzumab, Rituximab, Imatinib, Cetuximab đã được Quỹ BHYT thanh toán một phần, với mức hưởng 30%, 50% hoặc 70% tùy thuốc và chỉ định điều trị.

Bộ Y tế đang sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, dự kiến bổ sung một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch. Đồng thời, Bộ xem xét điều chỉnh tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc để giảm chi phí người bệnh.

Bộ cũng nghiên cứu tăng mức hưởng và mở rộng phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, trong đó đề xuất nâng mức hưởng từ 80% lên 85% từ ngày 1-7-2027 và 90% từ ngày 1-7-2029 đối với một số nhóm.

Chính sách riêng cho người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn tiếp tục được đánh giá, nhằm xác định phạm vi và mức hưởng phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Thúy Ngà/VOV1
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