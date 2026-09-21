Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT). Dự thảo quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, mức thanh toán và danh mục dịch vụ kỹ thuật khám sức khỏe định kỳ được quỹ BHYT chi trả. Theo dự thảo, Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo dự thảo, các nhóm người có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ trong phạm vi quyền lợi gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu; người thuộc nhóm tự đóng BHYT, sinh viên, học viên sau đại học và một số đối tượng khác. Trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông cũng thuộc diện được quy định tại dự thảo.

Đề xuất BHYT thanh toán khám sức khỏe định kỳ tối đa 350.000 đồng

Dự thảo quy định quỹ BHYT thanh toán tối đa một lần khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe trong một năm cho mỗi đối tượng. Nội dung khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe thực hiện theo quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Về cơ sở thực hiện, trạm y tế cấp xã và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp ban đầu và cấp cơ bản dưới 50 điểm được tiếp nhận khám, kiểm tra đối với tất cả các đối tượng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT thuộc cấp cơ bản trên 50 điểm và cấp chuyên sâu tiếp nhận khám đối với người có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở.

Việc khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe có thể được tổ chức tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc khám lưu động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, nơi cư trú theo quy định. Với một số đối tượng đặc thù như người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người trên 80 tuổi, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có thể tổ chức khám lưu động tại nơi cư trú theo phân công của chính quyền địa phương và khả năng thực tế của địa phương.

Mức thanh toán tối đa 350.000 đồng với người trên 18 tuổi

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất chi phí khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi gồm tiền công khám, chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật và chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe theo lộ trình cân đối quỹ BHYT. Mức thanh toán tối đa cho một lần khám sức khỏe định kỳ là 350.000 đồng/người/lần/năm.

Đối với người từ 6-18 tuổi, chi phí khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học gồm tiền công khám, chi phí thực hiện kiểm tra theo các chỉ số chuyên môn và chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe. Mức thanh toán tối đa là 250.000 đồng/người/lần/năm.

Với trẻ em dưới 6 tuổi, mức thanh toán tối đa cho một lần kiểm tra sức khỏe là 200.000 đồng/người/lần/năm. Nguồn kinh phí thực hiện trước hết được cân đối trong số kinh phí dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích lại từ số thu BHYT; trường hợp nguồn này không đủ thì thanh toán từ số kinh phí của quỹ BHYT phân bổ cho khám bệnh, chữa bệnh hoặc quỹ dự phòng.

Trường hợp thực hiện dịch vụ y tế bổ sung ngoài phạm vi khám sức khỏe định kỳ, người dân tự chi trả chi phí đối với các dịch vụ này. Nếu người có thẻ BHYT được chỉ định điều trị ngay sau khi khám sức khỏe định kỳ, chi phí điều trị được thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT.

Danh mục dịch vụ được quỹ BHYT chi trả

Theo Phụ lục 1 của dự thảo, đối với người trên 18 tuổi, danh mục dịch vụ kỹ thuật khám sức khỏe định kỳ gồm khám; xét nghiệm công thức máu, đường máu, creatinin, triglyceride, cholesterol toàn phần, HDL-cholesterol, ASAT, ALAT, tổng phân tích nước tiểu; siêu âm ổ bụng; chẩn đoán hình ảnh (X-quang ngực thẳng); acid uric và cập nhật, quản lý sổ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe người dân. Tổng mức thanh toán tối đa không quá 350.000 đồng.

Trong đó, một số mức thanh toán tối đa được dự thảo nêu cụ thể như: khám không quá 105.200 đồng; xét nghiệm công thức máu không quá 51.700 đồng; đường máu, creatinin, ASAT, ALAT và acid uric không quá 23.300 đồng/dịch vụ; triglyceride, cholesterol toàn phần và HDL-cholesterol không quá 29.100 đồng/dịch vụ; tổng phân tích nước tiểu không quá 29.700 đồng; siêu âm ổ bụng không quá 61.000 đồng và X-quang ngực thẳng không quá 59.800 đồng.

Đối với người từ 6-18 tuổi, danh mục gồm đánh giá tăng trưởng, phát triển tinh thần vận động, dinh dưỡng, tiêm chủng, khám mắt/thị lực, khám răng hàm mặt, khám sức khỏe tâm thần, xét nghiệm công thức máu, xét nghiệm nhóm máu, tổng phân tích nước tiểu và siêu âm ổ bụng. Tổng chi phí tối đa không quá 250.000 đồng.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, danh mục gồm đánh giá tăng trưởng, dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động, tiêm chủng, khám mắt, khám tai - mũi - họng và khám miệng, răng. Tổng chi phí tối đa không quá 200.000 đồng.

Dự thảo lưu ý các dịch vụ trong danh mục là số lượng tối đa; bác sĩ khám quyết định chỉ định dịch vụ cụ thể theo hướng dẫn chuyên môn và tình trạng thực tế của người được khám. Với các dịch vụ cận lâm sàng đã được thực hiện trong thời gian không quá 3 tháng trước thời điểm khám, nếu kết quả được tích hợp và tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bác sĩ xem xét việc chỉ định thực hiện dịch vụ hoặc sử dụng kết quả lần khám, chữa bệnh trước đó theo yêu cầu chuyên môn.

Kết quả khám được đồng bộ vào Sổ sức khỏe điện tử

Dự thảo quy định thông tin, dữ liệu về kết quả khám và kết quả cận lâm sàng được đồng bộ vào Sổ sức khỏe điện tử của người dân, đồng thời liên thông với các lần khám bệnh, chữa bệnh trước và sau khám sức khỏe định kỳ nhằm liên thông dữ liệu và tránh chỉ định trùng lặp dịch vụ, đối tượng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử về kết quả khám và đề nghị thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe từ các nguồn kinh phí lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế và Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bộ Tài chính. Dữ liệu thanh toán cũng được tổng hợp, thống kê, báo cáo và theo dõi riêng.

Dự thảo cũng quy định trong một lần khám sức khỏe đối với mỗi người dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập một bảng kê chi phí để lưu tại cơ sở và một bảng kê cung cấp cho người được khám. Nếu cơ sở đã triển khai bệnh án điện tử thì lập bảng kê điện tử để lưu trữ và cung cấp cho người được khám qua phương tiện, thiết bị điện tử; bảng kê điện tử có ký số đầy đủ có giá trị tương đương bản giấy.