Người dùng có thể chặn video ngắn trên YouTube Shorts

YouTube giờ đây cho phép người dùng có thể từ chối hoàn toàn định dạng video ngắn (Shorts) thông qua tính năng mới trên công cụ quản lý thời gian của hãng. Tính năng mới này cho phép người dùng đặt giới hạn thời gian xem Shorts về 0 phút, qua đó loại bỏ hoàn toàn định dạng này khỏi ứng dụng trên cả iOS và Android.

YouTube đã cho phép tắt nguồn cấp Shorts

Tính năng hẹn giờ video ngắn được giới thiệu lần đầu vào tháng 10 năm ngoái, với giới hạn tối thiểu là 15 phút. Đến tháng 1, YouTube đã mở rộng tính năng này như một phần của công cụ kiểm soát của phụ huynh và thông báo về tùy chọn 0 phút “sắp ra mắt”. Theo phát ngôn viên của YouTube, Makenzie Spiller, tùy chọn này hiện đã có sẵn cho phụ huynh và đang dần được triển khai cho tất cả người dùng.

Khi người dùng đạt đến giới hạn thời gian đã đặt, tab Shorts sẽ ngừng hiển thị video và hiển thị thông báo cho biết họ đã “đạt đến giới hạn video ngắn”. Trong quá trình thử nghiệm, video ngắn cũng sẽ biến mất khỏi trang chủ, giúp người dùng dễ dàng bỏ qua định dạng này.

Người dùng YouTube muốn thoát “vòng xoáy” Shorts?

Mặc dù đây là một tính năng nhỏ, nhưng nó mang lại ý nghĩa lớn trong bối cảnh các nền tảng đang tập trung vào video ngắn để tăng cường tương tác. YouTube đang âm thầm thừa nhận một khía cạnh khác của vấn đề: sự nhàm chán.

Tùy chọn mới được giấu kín trong phần cài đặt của ứng dụng YouTube

Liệu công cụ này có trở nên phổ biến hay chỉ dành cho những người có tính kỷ luật cao vẫn còn là một câu hỏi mở. Tuy nhiên, về mặt văn hóa, nó cho thấy người dùng không chỉ muốn nhiều nội dung hơn mà còn muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn.

Để tắt tính năng Shorts, người dùng hãy vào ứng dụng YouTube trên thiết bị di động, sau đó vào Cài đặt > Quản lý thời gian > Bật tính năng Giới hạn thời gian xem trang Shorts và đặt thành 0 phút.