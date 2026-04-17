中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người dùng có thể chặn video ngắn trên YouTube Shorts

Thứ Sáu, 07:00, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với tùy chọn giới hạn về 0 phút, YouTube đang mở ra cách kiểm soát việc xem video ngắn Shorts, mặc dù người dùng vẫn có thể dễ dàng bỏ qua cảnh báo.

YouTube giờ đây cho phép người dùng có thể từ chối hoàn toàn định dạng video ngắn (Shorts) thông qua tính năng mới trên công cụ quản lý thời gian của hãng. Tính năng mới này cho phép người dùng đặt giới hạn thời gian xem Shorts về 0 phút, qua đó loại bỏ hoàn toàn định dạng này khỏi ứng dụng trên cả iOS và Android.

YouTube đã cho phép tắt nguồn cấp Shorts

Tính năng hẹn giờ video ngắn được giới thiệu lần đầu vào tháng 10 năm ngoái, với giới hạn tối thiểu là 15 phút. Đến tháng 1, YouTube đã mở rộng tính năng này như một phần của công cụ kiểm soát của phụ huynh và thông báo về tùy chọn 0 phút “sắp ra mắt”. Theo phát ngôn viên của YouTube, Makenzie Spiller, tùy chọn này hiện đã có sẵn cho phụ huynh và đang dần được triển khai cho tất cả người dùng.

Khi người dùng đạt đến giới hạn thời gian đã đặt, tab Shorts sẽ ngừng hiển thị video và hiển thị thông báo cho biết họ đã “đạt đến giới hạn video ngắn”. Trong quá trình thử nghiệm, video ngắn cũng sẽ biến mất khỏi trang chủ, giúp người dùng dễ dàng bỏ qua định dạng này.

Người dùng YouTube muốn thoát “vòng xoáy” Shorts?

Mặc dù đây là một tính năng nhỏ, nhưng nó mang lại ý nghĩa lớn trong bối cảnh các nền tảng đang tập trung vào video ngắn để tăng cường tương tác. YouTube đang âm thầm thừa nhận một khía cạnh khác của vấn đề: sự nhàm chán.

Tùy chọn mới được giấu kín trong phần cài đặt của ứng dụng YouTube

Liệu công cụ này có trở nên phổ biến hay chỉ dành cho những người có tính kỷ luật cao vẫn còn là một câu hỏi mở. Tuy nhiên, về mặt văn hóa, nó cho thấy người dùng không chỉ muốn nhiều nội dung hơn mà còn muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn.

Để tắt tính năng Shorts, người dùng hãy vào ứng dụng YouTube trên thiết bị di động, sau đó vào Cài đặt > Quản lý thời gian > Bật tính năng Giới hạn thời gian xem trang Shorts và đặt thành 0 phút.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo WeRSM
Tag: YouTube video ngắn Shorts tính năng mới mạng xã hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

YouTube đối mặt nghi vấn thử nghiệm quảng cáo 90 giây
YouTube đối mặt nghi vấn thử nghiệm quảng cáo 90 giây

VOV.VN - Nhiều người dùng YouTube phản ánh quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua, nhưng nền tảng này phủ nhận và chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng.

YouTube đối mặt nghi vấn thử nghiệm quảng cáo 90 giây

YouTube đối mặt nghi vấn thử nghiệm quảng cáo 90 giây

VOV.VN - Nhiều người dùng YouTube phản ánh quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua, nhưng nền tảng này phủ nhận và chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng.

Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên
Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

VOV.VN - Một bồi thẩm đoàn tại bang California ngày 25/3 đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, xác định Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm dân sự do sơ suất trong việc thiết kế các nền tảng trực tuyến có tính gây lệ thuộc, từ đó gây tổn hại cho một người dùng khi còn là trẻ vị thành niên. 

Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

Meta, YouTube bồi thường 3 triệu USD vì gây nghiện cho người dùng vị thành niên

VOV.VN - Một bồi thẩm đoàn tại bang California ngày 25/3 đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, xác định Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm dân sự do sơ suất trong việc thiết kế các nền tảng trực tuyến có tính gây lệ thuộc, từ đó gây tổn hại cho một người dùng khi còn là trẻ vị thành niên. 

Xem YouTube với tài khoản miễn phí ngày càng bất tiện
Xem YouTube với tài khoản miễn phí ngày càng bất tiện

VOV.VN - Người dùng YouTube miễn phí gần đây đã không còn được trải nghiệm xem video trên nền tảng này một cách thoải mái như trong quá khứ nữa.

Xem YouTube với tài khoản miễn phí ngày càng bất tiện

Xem YouTube với tài khoản miễn phí ngày càng bất tiện

VOV.VN - Người dùng YouTube miễn phí gần đây đã không còn được trải nghiệm xem video trên nền tảng này một cách thoải mái như trong quá khứ nữa.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm