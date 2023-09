Ngộ độc khí CO trong đám cháy nguy hiểm như thế nào?

Nhiều nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) vào viện cấp cứu với chẩn đoán ngạt khói, suy hô hấp, theo dõi ngộ độc khí CO; một số ca đa chấn thương, bị bỏng, gãy xương, chấn thương cột sống…

Theo BS Vũ Việt Hà, Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực (BV Đại học Y), trong cấp cứu nạn nhân các vụ cháy chủ yếu phải lưu ý tình trạng ngạt khói có thể gây tử vong do thiếu oxy tại chỗ và trình trạng bỏng.

“Các bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini khi nhập viện được đánh giá 2 vấn đề là mức độ bỏng và mức độ suy hô hấp. Với suy hô hấp đánh giá về tổn thương đường thở, kiểm tra bệnh nhân có khó thở hay không để cho thở oxy. Trong trường hợp xét nghiệm máu phát hiện bệnh nhân có ngộ độc khí CO. Ngoài việc cho người bệnh thở oxy, phải dùng thêm biện pháp oxy cao áp. Hiện tại ở một số cơ sở tại Hà Nội có thực hiện biện pháp oxy cao áp như Bệnh viện 108, Viện Y học Hàng không - Không quân…”, BS Hà nói về ca cấp cứu các bệnh nhân.

BS Vũ Việt Hà, Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực (BV Đại học Y)

Bác sĩ cũng cho biết, ngộ độc khí CO có thể gây tổn thương não, khiến nạn nhân hôn mê… do vậy bắt buộc phải liên hệ để chuyển sang các trung tâm có biện pháp oxy cao áp. Khí CO ngoài tổn thương trực tiếp, có thể gây tổn thương não sau này.

Bác sĩ khuyến cáo, trong tình huống xảy ra cháy, người dân ít nhất phải dùng khăn ướt che kín mặt, mũi. Việc này có thể để tránh khói, tuy nhiên, không ngăn được ngộ độc khí CO.

“Đây là điều cần lưu ý để theo dõi thêm người bệnh, tránh trường hợp bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ bị ảnh hưởng trí nhớ, thậm chí có những biểu hiện của bệnh thần kinh và nặng hơn là những sa sút trí tuệ sau này. Do vậy, trước khi người bệnh ra viện sẽ được xét nghiệm, kiểm tra nồng độ khí CO”, BS Hà nhấn mạnh.

Từ 0h30 phút ngày 13/9, Bệnh viện Đại học Y đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Đợt đầu gồm 3 mẹ con ở mức độ nhẹ vào cấp cứu và một bệnh nhân đa chấn thương do nhảy từ tầng 9 xuống. Sau khi theo dõi đánh giá, 3 mẹ con bị thương ở mức độ nhẹ được tư vấn, chẩn đoán ra viện và theo dõi thêm.

Với bệnh nhân đa chấn thương, gồm chấn thương vùng ngực, gãy cột sống, vỡ xương chậu, gãy tay, có vết thương phức tạp ở cẳng tay phải, có vết thương ở chân, gãy một loạt xương sườn…đã lập tức bố trí kíp phẫu thuật cấp cứu chấn thương cột sống.

Nhóm bệnh nhân tiếp theo vào nhập viện, có 1 bệnh nhân tử vong ngoại viện, 1 bệnh nhân nhẹ được xuất viện và 1 bệnh nhân thở oxy liều thấp.