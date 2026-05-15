Ngư dân rơi xuống biển khi tàu đang trên đường vào bờ

Trước đó, tàu cá QB.92389-TS của anh Phan Đình Phùng, 46 tuổi, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) xuất bến cửa Gianh ngày 6/5 để khai thác thủy sản trên biển, trên tàu có 4 thuyền viên. Khoảng 3h ngày 15/5, tàu đang trên đường vào bờ bán hải sản, khi đến vị trí cách cửa Gianh khoảng 24 hải lý về phía Đông Bắc thì mọi người phát hiện thuyền viên Phan Mạnh Hùng, 25 tuổi, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị không có mặt trên tàu, nghi rơi xuống biển mất tích. Ngay sau khi phát hiện sự việc, thuyền trưởng đã cho tàu quay lại khu vực nghi xảy ra vụ việc để tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thông báo cho ngư dân đang hoạt động trên biển phối hợp tìm kiếm. Các trung tâm cứu hộ, cảng vụ và lực lượng chức năng liên quan cũng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai nhưng chưa có kết quả.