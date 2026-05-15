Ngư dân rơi xuống biển khi tàu đang trên đường vào bờ

Thứ Sáu, 15:44, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (15/5), Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm 1 ngư dân mất tích khi đang hoạt động trên biển.

Trước đó, tàu cá QB.92389-TS của anh Phan Đình Phùng, 46 tuổi, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) xuất bến cửa Gianh ngày 6/5 để khai thác thủy sản trên biển, trên tàu có 4 thuyền viên. Khoảng 3h ngày 15/5, tàu đang trên đường vào bờ bán hải sản, khi đến vị trí cách cửa Gianh khoảng 24 hải lý về phía Đông Bắc thì mọi người phát hiện thuyền viên Phan Mạnh Hùng, 25 tuổi, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị không có mặt trên tàu, nghi rơi xuống biển mất tích. Ngay sau khi phát hiện sự việc, thuyền trưởng đã cho tàu quay lại khu vực nghi xảy ra vụ việc để tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Một ngư dân bị rơi xuống biển trong lúc tàu đang trên đường vào bờ (Ảnh minh họa)
Một ngư dân bị rơi xuống biển trong lúc tàu đang trên đường vào bờ (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thông báo cho ngư dân đang hoạt động trên biển phối hợp tìm kiếm. Các trung tâm cứu hộ, cảng vụ và lực lượng chức năng liên quan cũng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai nhưng chưa có kết quả.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

VOV.VN - Lúc 6h30 phút sáng 4/5, một tàu cá của ngư dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị bị giông lốc đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, rất may cả 2 thuyền viên đã kịp thoát nạn bơi vào bờ an toàn.

Chìm thuyền đánh cá tại cửa Gianh (Quảng Trị), một ngư dân mất tích
VOV.VN - Thuyền đánh cá của ngư dân đang trên đường vào cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị thì bị sóng đánh chìm làm 1 người mất tích.

Tàu cá Quảng Trị cùng 2 ngư dân mất liên lạc trên biển
VOV.VN - Một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị đã mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển. Lực lượng chức năng và các tàu cá của ngư dân địa phương đang được huy động hỗ trợ tìm kiếm.

