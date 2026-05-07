  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị

Thứ Năm, 16:52, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 7/5, người dân tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 thi thể nam và nữ nổi trên sông Thạch Hãn đoạn qua các xã Triệu Bình và Triệu Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 7/5, người dân xã Triệu Bình phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Dương Đại Thuận nên trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, nạn nhân là ông P.H. , sinh năm 1968, trú xã Triệu Bình. Trước đó, chiều 6/5, ông H. rời khỏi nhà rồi mất liên lạc, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Lực lượng chức năng đến hiện trường vớt nạn nhân

Cũng trong sáng 7/5, tại khu vực thôn Hậu Kiên, xã Triệu Phong, người dân phát hiện một thi thể phụ nữ nổi trên sông Thạch Hãn. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân khoảng 45-50 tuổi, chưa rõ danh tính.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã tổ chức vớt thi thể, khám nghiệm hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Đối với nạn nhân nữ chưa rõ danh tính, cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thân nhân để phục vụ công tác điều tra.

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Phát hiện thi thể trên núi Thiên Nhẫn, nghi liên quan vụ án mạng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Ngày 4/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể nghi là nam giới tại khu vực núi Thiên Nhẫn, thuộc địa bàn xã.

Phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

VOV.VN - Chiều 29/4, người dân đi tắm biển tại khu vực Xuân Yên, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thi thể một nam thanh niên trôi dạt vào bờ.

Phát hiện thi thể bé gái tại hồ sinh thái khu dân cư 577 ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng 23/4, tại hồ sinh thái khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi cũ), tỉnh Quảng Ngãi, người dân phát hiện thi thể một bé gái nổi gần mép bờ.

