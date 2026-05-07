Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 7/5, người dân xã Triệu Bình phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Dương Đại Thuận nên trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, nạn nhân là ông P.H. , sinh năm 1968, trú xã Triệu Bình. Trước đó, chiều 6/5, ông H. rời khỏi nhà rồi mất liên lạc, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Lực lượng chức năng đến hiện trường vớt nạn nhân

Cũng trong sáng 7/5, tại khu vực thôn Hậu Kiên, xã Triệu Phong, người dân phát hiện một thi thể phụ nữ nổi trên sông Thạch Hãn. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân khoảng 45-50 tuổi, chưa rõ danh tính.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã tổ chức vớt thi thể, khám nghiệm hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Đối với nạn nhân nữ chưa rõ danh tính, cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thân nhân để phục vụ công tác điều tra.