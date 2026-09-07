Người bạn Nga: “Tôi thức dậy cùng tiếng nói Việt Nam”

Ngày 7/9/1945, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức phát sóng chương trình đầu tiên, chỉ ít ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. 81 năm qua, từ những chiếc loa công cộng, những chiếc radio trong mỗi gia đình đến các nền tảng số hôm nay, tiếng nói Việt Nam đã không ngừng hiện diện, đồng hành cùng đất nước và trở thành cầu nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, hai chuyên gia Nga có nhiều năm nghiên cứu, gắn bó với Việt Nam chia sẻ những ấn tượng đặc biệt về VOV.

Tiếng nói Việt Nam - một phần quen thuộc trong đời sống thông tin

Có những âm thanh đi qua nhiều thập kỷ nhưng vẫn ở lại trong ký ức của một con người. Với ông Piotr Yuryevich Tsvetov - cựu phóng viên Nga từng có mặt tại Việt Nam từ những năm 70, đó là tiếng nói Việt Nam từ những chiếc loa công cộng trên đường phố Hà Nội gần nửa thế kỷ trước. Năm 1977, trong lần đầu tiên đến Việt Nam, ông đã bắt đầu một ngày mới bằng âm thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

“Lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1977, tôi thức dậy trong tiếng nói của Đài Tiếng nói Việt Nam, bởi khi đó trên đường phố có những chiếc loa lớn, vào buổi sáng thường phát chương trình. Có thể nói, tôi đã thức dậy cùng tiếng nói của Việt Nam - đây là ấn tượng không thể nào quên. Các đồng nghiệp của tôi thuộc thế hệ trước cũng kể rằng, trong thời kỳ chiến tranh, họ nghe Đài Tiếng nói Việt Nam rất nhiều, trong đó có cả mục đích thu thập thông tin”, ông Piotr Yuryevich Tsvetov bồi hồi nhớ lại.

Piotr Yuryevich Tsvetov - Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Nga, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt

“Tôi thức dậy cùng tiếng nói của Việt Nam.” Một câu nói giản dị, nhưng gợi lại cả một thời kỳ mà radio và những chiếc loa công cộng là một phần quen thuộc trong đời sống thông tin. Đó là một Việt Nam rất khác. Một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhưng điều ông chứng kiến trong những lần trở lại sau đó lại là một Việt Nam từng bước chuyển mình.

Năm 1991, ông Tsvetov trở lại Việt Nam, làm phóng viên thường trú của báo “Sự thật” và hiện là chuyên gia về Việt Nam, Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Nga, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt. Sau nhiều thập kỷ theo dõi Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn là một trong những nguồn thông tin ông tìm đến, trước tiên khi muốn biết những gì đang diễn ra tại Việt Nam và trên thế giới.

“Nhìn chung, tôi cho rằng thông tin của các bạn rất hữu ích và điều quan trọng nhất là thông tin có tính cập nhật. Vì vậy, những gì đang diễn ra ở Việt Nam, trước hết tôi biết từ Đài Tiếng nói Việt Nam, từ các bạn. Thái độ của tôi đối với Đài Tiếng nói Việt Nam là rất tích cực. Đây là một nguồn thông tin tốt, giúp hiểu những quá trình đang diễn ra ở Việt Nam, và mặt khác, giúp hiểu những đánh giá của Việt Nam đối với sự kiện này hay sự kiện khác của chính trị thế giới. Các bạn luôn cố gắng đưa tin một cách khách quan”, ông Piotr Yuryevich Tsvetov bộc bạch.

TS. Maksim Alekseyevich Syunnerberg, Học viện các nước Á-Phi, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (phải) và cha của mình tại Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Moscow năm 2025

Nối kết những con người cách xa nhau hàng nghìn cây số

Một tiếng nói từ Việt Nam đến với thế giới. Đó cũng chính là vai trò mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện trong suốt 81 năm qua. Ngược dòng lịch sử, ngày 7/9/1945, chỉ ít ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng chương trình đầu tiên.

Theo PGS. TS. Maksim Alekseyevich Syunnerberg, Học viện các nước Á-Phi, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, sự ra đời gần như đồng thời của một nhà nước độc lập và một đài phát thanh quốc gia cho thấy, Việt Nam nhận thức rất sớm về vai trò của thông tin trong việc khẳng định tiếng nói của một đất nước.

Và với ông, nhận thức về sức mạnh của phát thanh còn đến từ chính câu chuyện gia đình mình. Chuyên gia chia sẻ, cha ông là Nhà báo Nga, Alexey Syunnerberg nguyên là trưởng Ban tiếng Việt của Đài Tiếng nói nước Nga, đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phát thanh và phụ trách mảng Việt Nam, người đã định hướng cho con trai duy nhất của mình trở thành nhà Việt Nam học.

“Nói về tầm quan trọng của phát thanh trong sự phát triển lịch sử của Việt Nam, cũng như trong lịch sử quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam, tất cả những nỗ lực của cha tôi và các đồng nghiệp của ông đều hướng tới việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thông tin cho người dân Liên Xô về những gì đang diễn ra ở Việt Nam, thông tin cho người Việt Nam về những gì đang diễn ra trên thế giới, cũng như góp phần duy trì hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trên thế giới. Cá nhân tôi cho rằng, radio vẫn là một công cụ lịch sử vô cùng quan trọng trong sự tương tác giữa con người, giữa các dân tộc và giữa các quốc gia. Tôi hy vọng Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chức năng này và thực hiện thật thành công”, PGS. TS. Maksim Alekseyevich Syunnerberg bày tỏ.

Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có dịp gặp Nhà báo Alexey Syunnerberg, nguyên là Trưởng Ban tiếng Việt của Đài Tiếng nói nước Nga

81 năm kể từ ngày phát sóng đầu tiên, những chiếc loa công cộng năm nào đã trở thành một phần của ký ức. Công nghệ thay đổi, cách công chúng tiếp nhận thông tin thay đổi, nhưng tiếng nói Việt Nam vẫn tiếp tục tìm đến người nghe bằng những phương thức mới. Từ những làn sóng phát thanh đến các nền tảng số hôm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đưa thông tin từ Việt Nam đến với thế giới, đồng thời giúp thế giới hiểu hơn về Việt Nam.

Và với những người bạn Nga như ông Tsvetov, Maksim hay ông Alexey, tiếng nói ấy không chỉ là một nguồn thông tin. Nó là một phần ký ức. Một phần của lịch sử quan hệ giữa hai đất nước. Và cũng là một cây cầu nối những con người ở cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, những người bạn từ nước Nga xa xôi đã gửi tới Đài Tiếng nói Việt Nam những lời chúc mừng đặc biệt:

“Tôi mong Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đóng vai trò là một trong những công cụ quan trọng nhất của quá trình xây dựng mối quan hệ giữa các dân tộc, tiếp tục phát triển, thích ứng với những thay đổi công nghệ đang diễn ra rất nhanh trên thế giới, giữ được lượng khán giả trung thành và mang đến cho thính giả những nội dung, những chương trình hấp dẫn”, ông Maksim nói.

“Đài Tiếng nói Việt Nam kỉ niệm 81 năm sáng lập. Chúc các bạn nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam, có thêm nhiều thành tựu mới, những kết quả mới và hạnh phúc trong gia đình”, ông Tsvetov chúc mừng bằng tiếng Việt.