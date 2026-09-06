Tiếng Đài Tiếng nói Việt Nam trong ký ức người cao tuổi

VOV.VN - Với nhiều người cao tuổi, tiếng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một phần ký ức và đời sống. Qua năm tháng, họ vẫn tìm thấy ở Đài thông tin hữu ích, niềm vui và sự đồng cảm.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2026), hôm nay (4/9), đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang chủ trì tiếp đoàn.
VOV.VN - Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo mời các doanh nghiệp, đơn vị có đủ chức năng, năng lực tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản để xác định giá trị thanh lý xe ô tô.
VOV.VN - Ngay sau khi VOV có bài phản ánh sự lo ngại của người dân sống gần cụm công nghiệp Trúc Mai, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra và xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp có vi phạm quy định về môi trường.
VOV.VN - Sáng 25/8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng nhận diện thông tin, trách nhiệm của đảng viên, viên chức Đài Tiếng nói Việt Nam khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trên không gian mạng trong tình hình mới