Chủ Nhật, 08:45, 06/09/2026

Tiếng Đài Tiếng nói Việt Nam trong ký ức người cao tuổi

VOV.VN - Với nhiều người cao tuổi, tiếng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một phần ký ức và đời sống. Qua năm tháng, họ vẫn tìm thấy ở Đài thông tin hữu ích, niềm vui và sự đồng cảm.