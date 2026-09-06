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Tiếng Đài Tiếng nói Việt Nam trong ký ức người cao tuổi
Chủ Nhật, 08:45, 06/09/2026

Tiếng Đài Tiếng nói Việt Nam trong ký ức người cao tuổi

VOV.VN - Với nhiều người cao tuổi, tiếng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một phần ký ức và đời sống. Qua năm tháng, họ vẫn tìm thấy ở Đài thông tin hữu ích, niềm vui và sự đồng cảm.

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Mỹ Trang/VOV2
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