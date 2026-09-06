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Hành trình 81 năm của những thanh âm trên cánh sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Chủ Nhật, 14:56, 06/09/2026

Hành trình 81 năm của những thanh âm trên cánh sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Từ những thanh âm đầu tiên của “Diệt phát xít” vang lên trên sóng ngày 7/9/1945, âm nhạc đã trở thành một phần ký ức của 81 năm phát thanh. Qua mỗi thời kỳ, những giai điệu trên cánh sóng không chỉ kể câu chuyện đất nước mà còn tạo nên những dấu ấn âm nhạc riêng có, làm nên bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

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