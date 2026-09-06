Hành trình 81 năm của những thanh âm trên cánh sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Từ những thanh âm đầu tiên của “Diệt phát xít” vang lên trên sóng ngày 7/9/1945, âm nhạc đã trở thành một phần ký ức của 81 năm phát thanh. Qua mỗi thời kỳ, những giai điệu trên cánh sóng không chỉ kể câu chuyện đất nước mà còn tạo nên những dấu ấn âm nhạc riêng có, làm nên bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Ngày 1/2/1962, tại Chiến khu D, Đài Phát thanh Giải phóng – cơ quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam – chính thức phát sóng trở thành nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho quân và dân miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
VOV.VN - Với nhiều người cao tuổi, tiếng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một phần ký ức và đời sống. Qua năm tháng, họ vẫn tìm thấy ở Đài thông tin hữu ích, niềm vui và sự đồng cảm.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2026), hôm nay (4/9), các đoàn công tác của TTXVN và Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đến thăm, chúc mừng Đài.
VOV.VN - Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, không gian trưng bày “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” giới thiệu nhiều tư liệu, hiện vật quý, tái hiện chặng đường phát triển của phát thanh Việt Nam từ năm 1945 đến nay.