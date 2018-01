Người chiến sĩ trên trận tuyến phòng chống tội phạm ma túy

Trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy, Đại úy Vũ Thư, Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng luôn là nỗi ác mộng đối với các đối tượng gieo rắc “cái chết trắng”.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, Đại úy Vũ Thư là một chiến sĩ dũng cảm, là tấm gương sáng cho các đồng đội. Chuyên án 983M, bắt giữ các đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh khác về Hải Phòng đã thể hiện bản lĩnh, ghi dấu ấn trong nghề của đồng chí Vũ Thư.

“Đồng chí Thư đã thể hiện rõ vai trò là đầu tàu gương mẫu, luôn quan tâm đến anh em cán bộ chiến sĩ, từ những việc vui việc buồn, lớn nhỏ trong gia đình, qua đó góp phần xây dựng tính đoàn kết của đơn vị. Có những trường hợp mà đồng chí đã phải dùng xe để ngăn chặn, đâm thẳng vào đối tượng Nghĩa mang trong mình 5.000 viên ma túy tổng hợp. Nhờ sự dũng cảm mưu trí ấy đã bắt giữ đối tượng một cách an toàn”, Đại tá Đức Cường nói.

Đại úy Vũ Thư - Phó đội trưởng đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Năm 2017, Công an quận Hồng Bàng đã xử lý 46 vụ, bắt giữ 67 đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, hầu hết các chuyên án là do Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hồng Bàng phá án.

Bên cạnh đó, các vụ bắt chủ lô đề, cá độ bóng đá cũng có sự góp mặt của Đại úy Vũ Thư, với vai trò là trinh sát. Điển hình là chuyên án 972M, kết quả đã bắt giữ được 08 đối tượng cầm đầu đường dây lô đề, thu giữ gần 62 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng liên quan đến vụ án.

Đại úy Cao Xuân Bình, Đội Trưởng đội Chính trị - Hậu cần, Công an quận Hồng Bàng chia sẻ: “Đồng chí Vũ Thư luôn có ý thức gương mẫu trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng, có tác phong dân chủ khoa học và tính quyết đoán trong công việc. Đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể đội, để tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Công an quận, hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần vào thành tích chung của đơn vị trong những năm qua”.

Với tính chất nguy hiểm trong công việc là thế, luôn phải mật phục theo bám các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy, không quản ngày, đêm nên việc thường xuyên phải vắng nhà là điều khó tránh khỏi.

Theo đồng chí Vũ Thư, sự cảm thông từ gia đình là nguồn động lực mạnh mẽ để anh yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên trận tuyến chống lại “cái chết trắng” đang hằng ngày diễn ra với nhiều nguy hiểm khó lường, thường xuyên phải đối mặt với các đối tượng manh động và liều lĩnh hơn, Đại úy Vũ Thư luôn phấn đấu cố gắng, hoành thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những đóng góp của mình, Đại úy Vũ Thư và tập thể chiến sĩ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó tạo niềm tin cho nhân dân vào vai trò của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm./.

