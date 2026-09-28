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Người có uy tín gắn đạo với đời ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 21:18, 28/09/2026
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VOV.VN - Ở những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng, già làng, người có uy tín không chỉ là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với bà con mà còn góp phần gắn kết đời sống tín ngưỡng, tôn giáo với trách nhiệm cộng đồng.

Bằng sự gương mẫu và tiếng nói được người dân tin tưởng, họ vận động bà con đoàn kết, giúp nhau vượt khó, giữ gìn bản sắc văn hóa, sống “tốt đời, đẹp đạo”, cùng xây dựng buôn làng no ấm, bình yên.

Ngày gia đình anh K’Long Ha Juil, ở thôn 6, xã Lạc Dương, chuyển vào căn nhà mới, cả làng cùng chung niềm vui. Đây là hộ cuối cùng trong số 9 hộ được xóa nhà tạm, đánh dấu việc cả thôn không còn nhà ở dột nát. Cuộc sống lâu nay thiếu trước hụt sau, anh khó có thể dành dụm đủ tiền xây nhà. Nhờ chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm của Nhà nước, gia đình bỏ thêm khoảng 250 triệu đồng, người trong dòng họ góp tiền, buôn làng góp công, căn nhà rộng rãi, kiên cố cuối cùng cũng hoàn thành.

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Gia đình anh K’Long Ha Juil, xã Lạc Dương, nhận hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống

“Anh chị em, bố mẹ, bà con trong buôn hỗ trợ, giúp đủ tiền xây dựng một ngôi nhà mới, có nhà mình rất mừng, ổn định cuộc sống và chăm lo làm ăn”, anh K’Long Ha Juil chia sẻ.

Ở thôn 6, xã Lạc Dương, nơi gần 100% bà con có đạo, tinh thần đoàn kết, sẻ chia đã trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Không chỉ giúp nhau xóa nhà tạm, người có điều kiện còn giúp vốn, hộ thiếu lao động được hàng xóm góp công, đổi công trong sản xuất.

Già làng Lơ Mu Ha Djô, người có uy tín ở thôn 6, là một trong những người góp phần tạo nên sự gắn kết như thế. Qua các cuộc họp thôn và những lần gặp gỡ từng gia đình, ông vận động người dân chăm lo làm ăn, chuyển đổi cây trồng, giúp nhau vượt khó, xóa bỏ hủ tục và giữ gìn bình yên buôn làng. Với ông, sống “tốt đời, đẹp đạo” phải bắt đầu từ những việc thiết thực, gần gũi với cuộc sống: “Tuyên truyền cho người ta để làm sao nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ những hộ thiếu ăn, thiếu uống, để cùng nhau có đời sống ổn định chung”.

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Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Lạc Dương ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước nâng lên

Không chỉ ở Lạc Dương, tại xã Sơn Điền, nhiều già làng, bí thư chi bộ thôn, cũng tích cực vận động bà con sống “tốt đời, đẹp đạo”. Như ở thôn Ka Sá, với sự dẫn dắt của già làng, chi bộ và ban tự quản thôn, bà con đã tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhất là phát triển cà phê, đời sống ngày càng khởi sắc. Với riêng già làng K’Lãng, ông dẫn dắt bà con thôn Ka Sá không chỉ qua tuyên truyền, hội họp, mà còn gương mẫu trước, từ chính gia đình mình.

“Ở đây, riêng bà con gần thì mình đi từng nhà, còn thì vẫn tuyên truyền vận động qua các cuộc họp là chính... Mình phải gương mẫu. Trước hết là gia đình mình, giữ truyền thống, bản sắc dân tộc... tiếp tục truyền dạy cho con cháu sau này đừng quên bản sắc văn hóa”, già làng K’Lãng nói.

Xã Sơn Điền có hơn 2.000 tín đồ Công giáo và Tin lành. Để phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và chức sắc tôn giáo, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Gần đây, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đồng tình với kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Địa phương cũng đề nghị các chức sắc lồng ghép tuyên truyền, vận động tín đồ trong những buổi sinh hoạt tôn giáo hằng tuần.

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Học sinh đến trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

“Chúng tôi thấy rằng, để đạt được kết quả như vậy, vai trò của các chức sắc tôn giáo, già làng là rất quan trọng. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo và già làng, để làm sao đưa họ trở thành những nhân tố, những tuyên truyền viên ở giữa cộng đồng, giúp bà con ngày càng thực hiện tốt vai trò của mình với tư cách là một công dân tích cực của xã Sơn Điền”, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền khẳng định.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 900 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gần dân, am hiểu phong tục và được cộng đồng tin tưởng, họ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố đoàn kết.

Từ giúp nhau xóa nhà tạm, vượt khó đến xây dựng nếp sống văn minh, các già làng, người có uy tín cùng chức sắc, chức việc tôn giáo đang góp sức đưa tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” vào cuộc sống, vun đắp những buôn làng Lâm Đồng ngày càng no ấm, bình yên.

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Người có uy tín - cầu nối trong chuyển đổi số ở vùng sâu Lâm Đồng

VOV.VN - Tại những thôn, bon vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của máy móc, công nghệ, mà còn cần những người gần dân, hiểu dân và được dân tin tưởng. Bằng uy tín và am hiểu địa bàn, những người có uy tín đang trở thành “cầu nối” trong chuyển đổi số.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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