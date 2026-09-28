English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người có uy tín - cầu nối trong chuyển đổi số ở vùng sâu Lâm Đồng

Thứ Hai, 05:00, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại những thôn, bon vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của máy móc, công nghệ, mà còn cần những người gần dân, hiểu dân và được dân tin tưởng. Bằng uy tín và am hiểu địa bàn, những người có uy tín đang trở thành “cầu nối” trong chuyển đổi số.

Tại những thôn, bon vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của máy móc, công nghệ, mà còn cần những người gần dân, hiểu dân và được dân tin tưởng. Bằng uy tín và sự am hiểu địa bàn, những người có uy tín đang trở thành “cầu nối”, đưa chủ trương chuyển đổi số đến từng gia đình, giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước tiếp cận công nghệ, sử dụng các dịch vụ số và thay đổi cách làm ăn.

nguoi co uy tin - cau noi trong chuyen doi so o vung sau lam Dong hinh anh 1
Ông Ntơ Ha Krong (bên trái ảnh), người uy tín thôn Đạ Nhinh, xã Đam Rông 4 được người dân nể phục về tinh thần học hỏi công nghệ thông tin cũng như sử dụng hiệu quả điện thoại thông minh trong cuộc sống.

Là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, hạ tầng viễn thông ở xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng vẫn phát triển mạnh. Điện thoại thông minh trở nên phổ biến trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ những người trẻ tuổi, ngày càng có thêm nhiều người dân lứa tuổi trung niên và thậm chí là cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin.

Anh Liêng Hót Ha Ngát, thôn Mê Ka, xã Đam Rông 4, cho biết, nhiều ứng dụng, tính năng trên điện thoại thông minh đang được người dân sử dụng trong cuộc sống, công việc thường ngày. “Điện thoại thông minh đã là một xu hướng hiện nay rồi. Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt VneiD, rồi thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến”.

Để việc chuyển đổi số trong cộng đồng, nhất là ở những thôn, bon vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh đạt kết quả thực chất, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập hơn 2.650 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 16.300 thành viên. Điều đặc biệt là hàng trăm người có uy tín ở các thôn, bon đều là thành viên của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Với uy tín và cả tinh thần làm gương vượt qua rào cản tuổi tác tiếp cận, sử dụng công nghệ số, những người có uy tín trong các thôn, bon ở Lâm Đồng tích cực vận động con cháu, người dân sử dụng điện thoại thông minh để tìm kiếm thông tin, học hỏi kinh nghiệm sản xuất và tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Năm nay đã bước qua tuổi 72 và được hơn 650 hộ dân trong thôn nể phục về tinh thần học hỏi công nghệ thông tin cũng như sử dụng hiệu quả điện thoại thông minh trong cuộc sống, ông Ntơ Ha Krong, người uy tín thôn Đạ Nhinh, xã Đam Rông 4, chia sẻ: “Mình xem thông tin, nắm tình hình thế giới. Thứ hai là trong điện thoại người ta quảng cáo bán phân bón, mình sẽ mua để bón thử. Rồi kiến thức về khoa học kỹ thuật, trồng cây nào, mình tham khảo thử để làm. Có điện thoại rất thuận tiện, nhưng mình phải biết lựa chọn thông tin có lợi”.

Từ tiếp cận thông tin đến mua sắm, công nghệ số đang dần thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

nguoi co uy tin - cau noi trong chuyen doi so o vung sau lam Dong hinh anh 2
Già làng Kră Jăn Ha Nhang, thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà sử dụng mạng xã hội giới thiệu sản phẩm thổ cẩm truyền thống.

Tại thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà, việc mua, bán hàng qua mạng xã hội trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Thôn có hơn 225 hộ dân tộc thiểu số K’Ho nhánh Cil duy trì nghề dệt thổ cẩm, trong đó nhiều hộ đã sử dụng không gian mạng để quảng bá giới thiệu, bán sản phẩm và thực hiện một số giao dịch phục vụ cho nghề dệt cũng như cuộc sống thường ngày.

Anh Hoàng La Nhất Duy, người thường xuyên giao hàng tại thôn Đam Pao, cho biết: “Ngày nào em cũng giao ở trong thôn Đam Pao này mà. Bây giờ bà con đặt hàng nhiều, chủ yếu là đặt ở trên Tiktok, Facebook người ta bán hàng live. Bây giờ, bà con mua đồ mặc thì toàn mua ở trên mạng chứ ít khi đi ra ngoài lựa đồ”.

nguoi co uy tin - cau noi trong chuyen doi so o vung sau lam Dong hinh anh 3
Người dân thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà thay đổi hình thức mua bán từ việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội.

Thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng ở tỉnh Lâm Đồng đang tận tình hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các tiện ích số thiết yếu. Thực tế cho thấy, chuyển đổi số ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng không chỉ phụ thuộc vào khả năng tiếp cận công nghệ, mà còn cần những người có tiếng nói, có uy tín trong cộng đồng để hướng dẫn và định hướng người dân sử dụng công nghệ đúng cách.

Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó trưởng Phòng Văn hoá Xã hội xã Đơn Dương, cho biết: “Các vấn đề nhà nước đưa ra, những người uy tín có sự đồng tình cao, hiệu ứng cá nhân của họ có sự ảnh hưởng ở vùng đồng đào dân tộc. Xã thành lập những tổ công nghệ số cộng đồng để truyền tải tới cho bà con nhân dân. Cũng nhờ tiếng nói của những người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số, họ truyền đạt tới con cháu cũng như người dân trong địa phương thì người ta sẽ hiểu, thực hiện theo đường lối chủ trương của Đảng áp dụng công nghệ”.

Với đặc thù là xã đặc biệt khó khăn, hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Sơn Điền xác định phát huy vai trò của người có uy tín là một trong những giải pháp để đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, khẳng định, ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế, chuyển đổi số không thể chỉ bắt đầu từ những thiết bị hiện đại hay những ứng dụng trên môi trường mạng. Quan trọng hơn, đó là sự đồng hành của những người gần dân, hiểu dân và được dân tin tưởng.

“Nếu muốn chuyển đổi số trong cộng đồng thì bắt buộc người có uy tín phải là người ở trong Tổ công nghệ số cộng đồng. Khi chúng tôi đưa ra các tiêu chí lựa chọn người có uy tín thì tiêu chí bắt buộc là phải am hiểu về công nghệ thông tin và có cố gắng trong việc sử dụng công nghệ thông tin. Tức là những người có uy tín trong cộng đồng thì phải biết sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh để làm đầu tầu hướng dẫn cho các con cháu trong gia đình, trong cộng đồng. Lấy uy tín của mình động viên khuyến khích con cháu, cộng đồng thực hiện chuyển đổi số”, ông Vũ Đức Nhuần, nhấn mạnh.

nguoi co uy tin - cau noi trong chuyen doi so o vung sau lam Dong hinh anh 4
Tại những xã vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng, không ít thủ tục hành chính hiện đã được người dân thực hiện qua không gian mạng.

Bằng chính việc chủ động học hỏi, sử dụng công nghệ và làm gương trong cuộc sống, những người có uy tín của tỉnh Lâm Đồng đang là cầu nối đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng gia đình, từng thôn, bon. Cùng với các Tổ công nghệ số cộng đồng, những người có uy tín đang góp phần quan trọng để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, góp phần thu hẹp khoảng cách số và mở ra những cơ hội phát triển mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

gia-lang-nguoi-co-uy-tin-tai-mat-bao-ve-rung-4.jpg

Già làng, người có uy tín: Tai mắt của lực lượng bảo vệ rừng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau thực hiện sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích rừng đứng đầu cả nước với hơn 1,1 triệu ha. Ở nhiều địa phương trong tỉnh, già làng, người có uy tín vùng dân tộc thiểu số có vai trò đặc biệt trong bảo vệ phát triển rừng. Họ chính là “tai mắt” của lực lượng bảo vệ rừng chuyên nghiệp.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người có uy tín - cầu nối xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng
Người có uy tín - cầu nối xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng

VOV.VN - Bằng tiếng nói và sự gương mẫu đi đầu, người có uy tín trong cộng đồng góp phần khơi dậy nội lực người dân, đưa các tiêu chí vào thực chất đời sống, xây dựng những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Người có uy tín - cầu nối xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng

Người có uy tín - cầu nối xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng

VOV.VN - Bằng tiếng nói và sự gương mẫu đi đầu, người có uy tín trong cộng đồng góp phần khơi dậy nội lực người dân, đưa các tiêu chí vào thực chất đời sống, xây dựng những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Người có uy tín góp sức giữ bình yên buôn làng ở Lâm Đồng
Người có uy tín góp sức giữ bình yên buôn làng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Bằng uy tín, gương mẫu và tiếng nói được cộng đồng tin tưởng, đội ngũ già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang trở thành những “cầu nối” quan trọng, góp phần đưa chủ trương, pháp luật đến từng gia đình, hòa giải mâu thuẫn và giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ bon, buôn.

Người có uy tín góp sức giữ bình yên buôn làng ở Lâm Đồng

Người có uy tín góp sức giữ bình yên buôn làng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Bằng uy tín, gương mẫu và tiếng nói được cộng đồng tin tưởng, đội ngũ già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang trở thành những “cầu nối” quan trọng, góp phần đưa chủ trương, pháp luật đến từng gia đình, hòa giải mâu thuẫn và giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ bon, buôn.

Người có uy tín - mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng
Người có uy tín - mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng hiện còn 3,33%; riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở mức hơn 9%. Điều đó cho thấy, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là nhiệm vụ nhiều thách thức.

Người có uy tín - mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng

Người có uy tín - mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng hiện còn 3,33%; riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở mức hơn 9%. Điều đó cho thấy, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là nhiệm vụ nhiều thách thức.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội