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Metro số 1 miễn phí vé ngày 2/9, nhiều tuyến xe buýt tăng tần suất hoạt động

Thứ Sáu, 19:49, 28/08/2026
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VOV.VN - Dịp Quốc khánh 2/9, nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng tại TP.HCM dự kiến tăng cao. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã xây dựng phương án tăng năng lực phục vụ, tăng cường điều hành, sẵn sàng giải tỏa hành khách tại các khu vực và tuyến có nhu cầu cao.

Theo dự báo, vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.HCM đạt bình quân khoảng 280.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ. Riêng xe buýt, 156 tuyến dự kiến thực hiện khoảng 19.245 chuyến/ngày, tăng khoảng 8%.

Người dân tiếp tục được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt và đặc biệt trong ngày 2/9, Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) miễn phí vé cho hành khách. Tuyến này cũng tăng tần suất hoạt động từ 228 lượt/ngày lên 264 lượt/ngày, thời gian hoạt động kéo dài tới 23h, thay vì 22h như trước, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân.

Đối với xe buýt, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ có 10 tuyến xe buýt được tăng chuyến, với tổng cộng 761 chuyến tăng thêm.

metro so 1 mien phi ve ngay 2 9, nhieu tuyen xe buyt tang tan suat hoat dong hinh anh 1
Khách đi xe buýt tại TP.HCM (Ảnh: Đ.T)

Đối với hành khách đi và đến Sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến 103, 109 và 152 hoạt động từ 5h tới 22h. Tuyến 72-1 hoạt động từ 4h tới 23h, tuyến 72-2 từ 5h30 tới 23h30. Các tuyến này được theo dõi thường xuyên để kịp thời điều chỉnh theo lưu lượng hành khách thực tế.

Tại các bến xe khách liên tỉnh, Trung tâm dự kiến tăng chuyến trên các tuyến 13 (Bến Thành – Bến xe Củ Chi) từ 4h tới 19h45; tuyến 94 (Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi) từ 4h tới 19h; tuyến 171 (Bến xe Phú Chánh (Bình Dương) đến Bến xe buýt Sài Gòn (Bến Thành) từ 5h tới 20h; tuyến 61-3 (Bến xe An Sương đến Bến xe khách Bình Dương (Thủ Dầu Một) từ 5h30 tới 17h40 và tuyến 61-8 Thủ Dầu Một - Bến xe Miền Đông từ 4h30 tới 19h40, với tổng cộng 487 chuyến tăng thêm.

metro so 1 mien phi ve ngay 2 9, nhieu tuyen xe buyt tang tan suat hoat dong hinh anh 2
Metro số 1 sẽ miễn phí vé trong ngày 2/9

Đối với nhóm tuyến phục vụ khu vực ngoại thành, Trung tâm dự kiến điều chỉnh thông số hoạt động của 5 tuyến, tăng tổng cộng 274 chuyến. Riêng tuyến 75 (Sài Gòn – Cần Giờ) tăng thêm 2 chuyến/ngày từ 1/9, hoạt động từ 4h tới 17h20, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Các tuyến xe buýt còn lại không thay đổi thông số hoạt động nhằm bảo đảm tính ổn định phục vụ hành khách.

Trung tâm yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, gồm cả phương tiện dự phòng, nhân sự phục vụ; tăng cường điều hành và giám sát trực tuyến, đặc biệt tại các đầu bến.

Khi nhu cầu hành khách tăng cao, đơn vị vận tải được chủ động phối hợp với Trung tâm để tăng, giảm chuyến phù hợp, với tổng số chuyến điều chỉnh không quá 10% so với kế hoạch.

Nếu đã tăng 10% số chuyến nhưng nhu cầu vẫn tiếp tục tăng, đơn vị vận tải phải báo cáo Trung tâm để kịp thời xem xét, điều chỉnh phương án phục vụ.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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