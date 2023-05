Người dân Bình Dương mong sớm nhận bồi thường dự án Vành đai 3

Người dân đồng thuận

Sau nhiều năm rời Nghệ An đến Bình Dương lập nghiệp, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Tâm (56 tuổi) dành dụm mua được mảnh đất hơn 200m2 ở khu phố 9, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Năm 2022, bà lên kế hoạch xây nhà ở thì được biết diện tích đất nằm trong ranh quy hoạch Dự án Vành đai 3 nên rất buồn. Thế nhưng khi biết được mức giá bồi thường tiệm cận với giá thị trường, bà Tâm thấy an tâm trở lại.

Dự án Vành đai 3 qua các tỉnh, thành (ảnh: MXH)

Bà Tâm cho biết, với giá bồi thường để mua lại mảnh đất khác ở Bình Dương sẽ rất khó nên hai mẹ con quyết định lên Bình Phước tìm đất nông nghiệp. Theo bà Tâm, ở đâu cũng được, miễn sao có cái nhà và mảnh vườn canh tác.

“Riêng ai thì không biết chứ tôi chấp nhận với giá bồi thường, chỉ mong con đường đẹp sớm được khánh thành để dân đi. Tuy nhiên, chỉ mong nhà nước bồi thường sớm để tôi đi mua lô đất khác, ổn định cuộc sống cho hai mẹ con”, bà Tâm nói.

Để thực hiện Dự án Vành đai 3 qua địa bàn xã An Sơn, TP. Thuận An, người dân phải chặt bỏ rất nhiều diện tích măng cụt

Gia đình chị Phan Thị Uyên Thy (38 tuổi, ở xã An Sơn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) có hơn 1.500 m2 trồng măng cụt được ông bà để lại. Mỗi năm, vườn măng cụt cho thu hoạch vài chục triệu đồng. Khi chặt bỏ vườn cây để bàn giao mặt bằng, chị Thy không khỏi tiếc nuối. Nhưng Vành đai 3 là dự án quốc gia, nếu dự án sớm hoàn thành thì địa phương cũng phát triển nên gia đình chi Thy vui vẻ chấp thuận.

Chị Uyên Thy hy vọng, trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư nên để ý đến cuộc sống người dân hai bên đường. Đừng “quên” vai trò của bà con khi đã nhường đất làm đường.

“Làm đường ảnh hưởng nhà cửa lắm. Nhà ở gần mặt đường, khi làm đường dọng xuống nền thì nhà cửa nứt, bể, sập, do đó Nhà nước hỗ trợ thêm, lo lắng phần nhà cửa ổn định và xem xét vấn đề ngập úng hay có bị ảnh hưởng cách làm ăn. Mong nhà nước lưu ý giúp”, chị Uyên bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Tâm mong muốn nhà nước sớm giải ngân bồi thường để đi mua mảnh đất khác cất nhà

Dự án Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn Bình Dương có hơn 1.500 trường hợp bị ảnh hưởng, với diện tích đất thu hồi 85,8ha, trong đó gần 1.000 trường hợp được bồi thường với số tiền khoảng 13.528 tỷ đồng, số còn lại được hỗ trợ tái định cư.

Hiện nay, nhiều hộ thuộc diện tái định cư cũng đã được bố trí đất, hỗ trợ cất nhà để sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, điều người dân lo lắng vẫn là công việc để có thu nhập sau khi di dời.

Sẽ sớm giải ngân và tích cực hỗ trợ người dân

Đơn giá đền bù cho dự án Vành đai 3 qua địa bàn Bình Dương phù hợp nên tạo được sự đồng thuận của người dân. Như tại TP.Thủ Dầu Một, giá đền bù cao nhất lên tới hơn 42 triệu đồng/m2; TP. Thuận An cao nhất là hơn 41,7 triệu đồng/m2; TP. Dĩ An, mức giá đền bù cao nhất gần 42 triệu đồng/m2. Là dự án giao thông trọng điểm quốc gia nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được Bình Dương đẩy nhanh tiến độ để trở thành kiểu mẫu cho các dự án khác.

Là địa phương có tổng kinh phí bồi thường và số hộ dân bị ảnh hưởng lớn nhất với 764 hộ, lãnh đạo TP. Thuận An cho biết, địa phương sẽ nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để giải ngân.

Nhờ vườn măng cụt, gia đình chị Uyên Thy có thu nhập hàng năm. Do đó giờ phải chặt bỏ ai cũng tiếc nuối

Ông Nguyễn Thành Úy, Phó chủ tịch UBND TP. Thuận An cho hay: “Trong những năm qua, TP. Thuận An đã thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh và qua thời gian đã đúc kết được một số kinh nghiệm trong cách làm và đối với Dự án Vành đai 3 cũng như vậy. Trên cơ sở kết quả những năm qua đã làm được thì Thuận An cố gắng, nỗ lực hết mình, tập trung công tác chi bồi thường và bàn giao mặt bằng cho tỉnh theo tiến độ đề ra”.

Nỗi lo lớn của người dân Bình Dương là sau khi cắt bỏ diện tích đất bị ảnh hưởng thì công tác điều chỉnh sổ đất mất thời gian. Việc xin giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà cửa gặp khó khăn. Đối với vấn đề này lãnh đạo các địa phương trong tỉnh Bình Dương có dự án Vành đai 3 đi qua cho biết, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

HĐND TP. Thuận An khảo sát tiến độ dự án Vành đai 3 đoạn qua địa bàn

Theo ông Võ Chí Thành, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một, TP có 312 hộ bị ảnh hưởng với số tiền bồi thường khoảng 1.200 tỷ đồng. Riêng trong tháng 6/2023, TP sẽ giải ngân 800 tỷ đồng. Chính quyền Thủ Dầu Một sẽ hỗ trợ người dân các thủ tục pháp lí liên quan đến đất đai, xây dựng.

“Về các thủ tục, nhà nước sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đó là trách nhiệm của cơ quan đền bù, cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cấp phép xây dựng, xin phép sửa chữa thì người dân sẽ tự xin theo nhu cầu của họ. Nhà nước sẽ xem xét hỗ trợ cho họ trong việc lập thủ tục cấp phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, hoặc bổ sung giấy phép sửa chữa”, ông Võ Chí Thành cho biết.

Cuối tháng 6/2023 sẽ khởi công dự án Vành đai 3 nên lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương gấp rút thực hiện các phần việc

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương dài hơn 26km. Bình Dương đã chủ động làm và đưa vào sử dụng 15,3km, còn gần 11km đi qua 3 địa phương là thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An chưa đầu tư.

Dự kiến, dự án này sẽ được khởi công vào ngày 30/6/2023. Vì vậy, bên cạnh việc chi tiền bồi thường, hỗ trợ, tỉnh Bình Dương đang gấp rút cần hoàn thiện các thủ tục phê duyệt thiết kế, mời thầu...để có thể khởi công đúng kế hoạch./.