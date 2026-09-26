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Cải chính

Người dân cần lưu ý gì để tránh bị khóa tài khoản VNeID?

Thứ Bảy, 15:38, 26/09/2026
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Để tránh bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID, người dân cần kiểm tra số điện thoại liên kết với tài khoản đảm bảo chính chủ và ra công an nơi cư trú để cập nhật số điện thoại, điều chỉnh thông tin nếu sai lệch.

Từ ngày 28/9 tới, Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực. Khoản 1 điều 8 của nghị định này quy định về việc khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID).

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Người dân cần chủ động kiểm tra thông tin và ra cơ quan công an nơi cư trú để cập nhật nếu số điện thoại liên kết với tài khoản VNeID không chính chủ. Ảnh: Trần Cường

Theo đó, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản VNeID của công dân khi số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Khoản 1 điều 8 của nghị định cũng quy định hệ thống sẽ tự động khóa, mở khóa tài khoản VNeID của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa.

Như vậy, công dân cần lưu ý 2 trường hợp, tài khoản VNeID có thể bị khóa khi căn cước bị khóa và khi số điện thoại đăng ký tài khoản VNeID không chính chủ.

Theo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, quy định trên nhằm bảo đảm tài khoản định danh điện tử được liên kết với đúng số thuê bao di động của người sử dụng, qua đó góp phần nâng cao tính chính xác, an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên VNeID.

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng VNeID, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính khuyến cáo người dân cần kiểm tra số điện thoại liên kết với VNeID đảm bảo chính chủ, phù hợp với thông tin người sử dụng.

Trong trường hợp số điện thoại đã thay đổi hoặc không còn chính chủ, người dân cần ra công an cấp xã nơi cư trú để cập nhật số điện thoại, điều chỉnh thông tin theo quy định.

Có 5 trường hợp tài khoản định danh bị khóa do căn cước điện tử bị khóa, gồm: người được cấp yêu cầu; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; bị thu hồi hoặc bị giữ thẻ căn cước; người được cấp đã mất hoặc yêu cầu từ cơ quan tố tụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp này, tài khoản định danh sẽ được mở khóa khi các căn cứ khóa căn cước điện tử đã hết. Ví dụ, người được cấp yêu cầu mở khóa; đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; được trả lại thẻ căn cước; cơ quan tố tụng hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu mở khóa.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức. Trong đó, tài khoản diện này có thể bị khóa khi cơ quan, tổ chức chủ động yêu cầu; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Tài khoản của cơ quan, tổ chức cũng có thể bị khóa trong trường hợp người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án theo quy định. Trường hợp này, tài khoản được mở khóa khi cơ quan, tổ chức đó thực hiện thay đổi người đứng tên đăng ký tài khoản. 

Theo Trần Cường/Thanh niên
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