Tuyển sinh nghề: Trường được tuyển vượt 20%, dùng VNeID đối chiếu hồ sơ

Theo quy chế mới, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tự chủ xác định số lượng tuyển sinh theo nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo, trên cơ sở năng lực, điều kiện bảo đảm chất lượng, nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ sở đào tạo được điều chỉnh số lượng tuyển sinh giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm để phù hợp nhu cầu thực tế, nhưng phải bảo đảm giới hạn số lượng thực tuyển.

Cơ sở đào tạo được điều chỉnh số lượng tuyển sinh giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm để phù hợp nhu cầu thực tế, nhưng phải bảo đảm giới hạn số lượng thực tuyển.

Một điểm mới đáng chú ý là tuyển sinh được đẩy mạnh trên môi trường số. Thí sinh đăng ký dự tuyển cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GDĐT hoặc trang thông tin điện tử của trường.

Nhà trường có thể sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia và VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin. Trường hợp đã tra cứu được thông tin cá nhân, thí sinh không phải cung cấp lại những giấy tờ mà hệ thống đã có.

Giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học bản giấy hoặc bản điện tử có giá trị như nhau; thí sinh có thể xác nhận nhập học trực tuyến bằng phương thức định danh điện tử.

Quy chế cũng thống nhất quy định tuyển sinh các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai. Tuyển sinh trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác được tổ chức nhiều đợt trong năm theo hình thức xét tuyển.

Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT ngày 18/9/2026 thay thế các quy định trước đây về tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, sơ cấp và đào tạo thường xuyên.