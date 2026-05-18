Người dân Chư A Thai đồng lòng hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 07:00, 18/05/2026
VOV.VN - Từ chủ trương đúng, sát thực tiễn của chính quyền cơ sở, người dân xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Những con đường mới không chỉ giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Tuyến đường giao thông nông thôn tại Chư A Thai được mở rộng nhờ sự đồng thuận hiến đất của người dân

Những ngày này, thôn Kim Môn, xã Chư A Thai rộn ràng tiếng cười nói xen lẫn tiếng máy móc thi công tuyến đường liên thôn đang được mở rộng lên 8 mét. Không khí khẩn trương, phấn khởi lan khắp thôn khi bà con cùng chung sức làm con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và hàng hóa. Để công trình sớm hoàn thành, nhiều hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất.

Gia đình ông Phạm Văn Hùng là một trong những hộ tiên phong, tháo dỡ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 m2 đất. Trong căn nhà nằm sát tuyến đường đang mở rộng, ông Hùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay: "Gia đình tôi hiến đất từ mép đường cũ vào trong sân là 3 mét, chúng tôi đồng ý cùng với Nhà nước làm con đường để sạch làng xóm, giao thông thuận tiện mọi phần, chở nông sản cũng tiện cho người dân. Người dân quanh đây đồng tình cả để hiến đất cùng Nhà nước làm”.

Nhiều gia đình cắt bỏ hàng rào, bờ tường để làm đường giao thông

Sự đồng thuận hiến đất làm đường cũng xuất phát từ thực tế đời sống người dân đã gắn bó nhiều năm với những con đường liên thôn chật hẹp, được làm từ lâu đời. Trước đây, vào mùa thu hoạch, xe tải không thể vào tận nơi thu mua nông sản vì đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Người dân phải chở lúa, khoai lang ra tận Tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái.

Ông Đỗ Văn Lời, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kim Môn cho biết: "Khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, các hộ dân đều nhanh chóng hưởng ứng. Chỉ đạo của cấp trên về mở rộng và hiến đất làm đường nông thôn mới thì có lợi cho nhân dân, bà con nhất trí cao với tinh thần làm cho mình đi là mình được hưởng, phúc lợi nhân dân được hưởng cũng rất lớn”, ông Lời phấn chấn cho biết.

Bà con hai thôn Kim Môn và Hải Yên, xã Chư A Thai trò chuyện về việc hiến đất làm đường

Để triển khai mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, cùng với đội ngũ cán bộ ở xã, chính người dân cũng tuyên truyền, động viên nhau cùng tham gia. Ông Dương Văn Phon, ở thôn Hải Yên cho biết, với bà con nơi đây, hiến một phần đất để đổi lấy con đường rộng rãi cho hôm nay và mai sau là điều xứng đáng.

“Không cứ gì cán bộ đi động viên, người dân chúng tôi còn động viên nhau, bà con vì mọi người, mọi người vì mình nên cùng cố gắng. Thiệt là mình mất chút đất, nhưng cái lợi là đường Nhà nước làm cho mình rộng rãi mình đi mãi mãi, không chỉ đời mình, đời con cái mình được có đường rộng, như thế dân tình mới phát triển được”, ông Dương Văn Phon phấn khởi.

Hải Yên và Kim Môn là hai thôn liền kề với gần 300 hộ sinh sống. Ông Trần Văn Nguyên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hải Yên, xã Chư A Thai cho biết, điều đáng mừng là 79 hộ dân của hai thôn sống dọc tuyến đường thì tất cả đều đồng thuận hiến đất mở đường, cho thấy sự đồng lòng tuyệt đối để hưởng ứng chủ trương của Nhà nước.

“Bà con phấn khởi vì con đường này trước lầy lội xuống cấp. Khi tuyên truyền bà con ai cũng một lòng hiến đất, phá bỏ hàng rào trước đây đã được xây kiên cố. Có cơ hội được Đảng, Nhà nước làm cho con đường này thì bà con phấn khởi”

Từ việc hiến đất, nhiều tuyến đường tại Chư A Thai được hình thành giúp kinh tế xã hội địa phương từng bước phát triển

Xã Chư A Thai (hình thành sau sáp nhập các xã Ayun Hạ, Ia Ake và Chư A Thai, huyện Phú Thiện cũ), trở thành vùng sản xuất lúa trọng điểm phía Tây tỉnh Gia Lai. Xác định hạ tầng giao thông là động lực phát triển, địa phương đã đầu tư 18 tuyến đường liên thôn với tổng vốn hơn 17,4 tỷ đồng. Trong đó, người dân đã tự nguyện hiến gần 5.000 m² đất làm đường, đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai cho biết, xã đang tiếp tục triển khai thêm 7 tuyến đường mới và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

“Triển khai các tuyến đường đã nhận được sự đồng thuận cao của bà con nhân dân trên địa bàn các thôn, giúp chính quyền triển khai nhanh các dự án. Trong quá trình triển khai chúng tôi đã thành lập tổ vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng và đã tổ chức vận động tuyên truyền, cả hệ thống chính trị của các thôn vào cuộc tiến hành vận động tuyên truyền bà con hưởng ứng cuộc vận động hiến đất làm đường”, ông Phạm Văn Lượng thông tin.

Từ những phần đất người dân tự nguyện hiến tặng, những con đường mới ở Chư A Thai đang dần hình thành. Đường rộng hơn, việc đi lại và vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, trên mỗi tuyến đường ấy là sự đồng lòng của người dân cùng chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Hoàng Qui/VOV- Tây Nguyên
Những con đường mới và hành trình đưa nghị quyết vào cuộc sống ở Ia Hiao, Gia Lai

VOV.VN - Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, tinh thần "nghị quyết phải sống trong đời sống nhân dân" đã được Đảng bộ xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai cụ thể hóa bằng những việc làm rất rõ nét.

Người dân Hòa Vang đồng thuận hiến đất làm đường

VOV.VN - Trong quá trình chỉnh trang, quy hoạch đô thị đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nhiều người dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất để mở rộng nhiều tuyến đường mà không hề đòi hỏi đền bù.

Bà con Khmer Châu Điền hiến đất làm đường - Nghĩa cử cao đẹp cần lan tỏa, nhân rộng

VOV.VN - Xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm 82% dân số toàn xã. Năm 2022, xã Châu Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

