Một phường ở Đắk Lắk phát động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”

Cuộc vận động lần này được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân, tạo sự chủ động chuẩn bị mặt bằng để đón các công trình, dự án. Cùng với đó, phong trào “Tiết kiệm Búa liềm vàng” hướng tới xây dựng nguồn lực chăm lo đảng viên khó khăn, củng cố tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao phát biểu tại lễ phát động, nhấn mạnh vai trò tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án phát triển địa phương.

Ngay trong ngày phát động, nhiều hộ dân, tổ chức đã đăng ký hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường. Một số hộ dân tại tổ dân phố 1, tổ dân phố 5 và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã tự nguyện tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Bà Phan Thị Minh Thảo, một trong những hộ dân tự nguyện hiến 28m² đất ngay mặt đường Y Wang, phường Ea Kao chia sẻ: “Tôi vui lắm, tôi rất là vui, tôi nghĩ rằng là mọi người cũng đều sẽ vui vì thấy quê hương mình phát triển nên ai cũng mong chương trình này được triển khai nhanh. Tôi thấy rằng việc hiến đất là góp một viên gạch xây dựng cho địa phương phát triển, nhưng quan trọng hơn tôi thấy rằng giá trị của tài sản mình đang ở nó sẽ nâng cao hơn khi các hạ tầng được đầu tư”.

Theo ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao, việc vận động hiến đất không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án mà còn góp phần tiết kiệm ngân sách, tạo nền tảng phát triển đô thị và kinh tế địa phương.

Các đại biểu quét mã QR ủng hộ phong trào “Tiết kiệm Búa liềm vàng”, góp phần tạo nguồn lực chăm lo đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Đặng Gia Duẩn cho biết, cùng với các dự án giao thông, địa phương đang định hướng phát triển các không gian kinh tế - dịch vụ mới như phố đi bộ, chợ đêm và các khu vực quanh hồ Ea Kao nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng.