  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Một phường ở Đắk Lắk phát động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”

Thứ Tư, 10:53, 06/05/2026
VOV.VN -Sáng 6/5, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk phát động Cuộc vận động “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” và phong trào “Tiết kiệm Búa liềm vàng”, nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng.

 

Cuộc vận động lần này được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân, tạo sự chủ động chuẩn bị mặt bằng để đón các công trình, dự án. Cùng với đó, phong trào “Tiết kiệm Búa liềm vàng” hướng tới xây dựng nguồn lực chăm lo đảng viên khó khăn, củng cố tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao phát biểu tại lễ phát động, nhấn mạnh vai trò tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án phát triển địa phương.

Ngay trong ngày phát động, nhiều hộ dân, tổ chức đã đăng ký hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường. Một số hộ dân tại tổ dân phố 1, tổ dân phố 5 và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã tự nguyện tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Bà Phan Thị Minh Thảo, một trong những hộ dân tự nguyện hiến 28m² đất ngay mặt đường Y Wang, phường Ea Kao chia sẻ: “Tôi vui lắm, tôi rất là vui, tôi nghĩ rằng là mọi người cũng đều sẽ vui vì thấy quê hương mình phát triển nên ai cũng mong chương trình này được triển khai nhanh. Tôi thấy rằng việc hiến đất là góp một viên gạch xây dựng cho địa phương phát triển, nhưng quan trọng hơn tôi thấy rằng giá trị của tài sản mình đang ở nó sẽ nâng cao hơn khi các hạ tầng được đầu tư”.

Bà Phan Thị Minh Thảo, một trong những hộ dân tự nguyện hiến 28m² đất mặt đường Y Wang, chia sẻ tại hội nghị về lợi ích lâu dài từ việc hiến đất làm hạ tầng.

Theo ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao, việc vận động hiến đất không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án mà còn góp phần tiết kiệm ngân sách, tạo nền tảng phát triển đô thị và kinh tế địa phương.

Các đại biểu quét mã QR ủng hộ phong trào “Tiết kiệm Búa liềm vàng”, góp phần tạo nguồn lực chăm lo đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Đặng Gia Duẩn cho biết, cùng với các dự án giao thông, địa phương đang định hướng phát triển các không gian kinh tế - dịch vụ mới như phố đi bộ, chợ đêm và các khu vực quanh hồ Ea Kao nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng. 

Nam Trang / VOV - Tây Nguyên
Tin liên quan

Đắk Lắk siết tiến độ, xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai

VOV.VN - Sáng 4/5, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế hàng loạt công trình, dự án chậm tiến độ tại phường Bình Kiến, qua đó yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn để tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng.

Kiểm tra việc nhà mặt tiền thành "vực sâu” khi hiến đất làm đường ở Đồng Nai
VOV.VN - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng nhiều hộ dân rơi vào cảnh sống trong sợ hãi bên những vách taluy sâu cả chục mét ở dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xử lý.

Nhà thành "vực" sau hiến đất, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn
VOV.VN - Chiều 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 4502 chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh ở xã Phú Trung (trước đây thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

