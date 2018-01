Người dân Đà Nẵng bức xúc vì ô tô đỗ kín trước cửa nhà

Tại thành phố Đà Nẵng, tình trạng đậu đỗ xe trên các tuyến phố gây nhiều bức xúc cho người dân. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh nhưng trên nhiều tuyến phố, lượng xe ô tô đỗ dày đặc kéo dài hàng trăm mét làm cho cuộc sống hàng ngày của nhiều gia đình có nhà mặt phố bị đảo lộn.

Người dân tự làm các biển cấm để nhắc nhở các lái xe.

“Cấm đậu xe trước nhà”, “Không đỗ xe trước cửa hàng”… là nội dung những tấm biển mà nhiều hộ dân có nhà mặt đường treo trước cửa để ngăn chặn việc đậu đỗ xe trên đường phố. Xe đỗ chắn ngang cổng ra vào, đường lên xuống, gây trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày của nhiều gia đình. Quá bức xúc, có người lấy gạch, đá để ngay dưới lòng đường ngăn ô tô đậu đỗ trước nhà, cửa hàng của mình.

Từ khi thành phố Đà Nẵng triển khai việc đậu đỗ xe trên một số tuyến đường theo ngày chẵn lẻ thì nhiều ô tô đậu đỗ chắn lối ra vào nhà dân thêm dày đặc. Trên đường Yên Bái, đoạn từ ngã tư đường Phan Đình Phùng đến ngã tư đường Trần Quốc Toản, cứ vào các ngày chẵn hoặc lẻ, các hộ dân và các chủ cửa hàng buôn bán lại than trời vì ô tô đỗ san sát nhau, kéo dài cả mấy trăm mét.

Xe taxi đỗ dày đặc trên đường.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hà, buôn bán trên đường Yên Bái cho biết, xe đỗ như thế không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán, sinh hoạt mà còn gây ùn ứ giao thông: "Taxi giống như là đã mua đường luôn rồi. Mình nói nặng thì không hay nhưng nói nhẹ thì họ không nghe. Nhưng lặp đi lặp lại tình trạng, cứ ngồi đây mà ra nói hoài thì cũng rất bực mình".

Tại thành phố Đà Nẵng, chủ trương cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ tại một số tuyến đường là giải pháp tình thế nhằm giảm thiểu tình trạng kẹt xe trong đô thị, nhất là vào giờ cao điểm. Thế nhưng, trên nhiều con đường hẹp, các lái xe thiếu ý thức khi đậu đỗ xe dày đặc hai bên đường, gây cản trở giao thông.

Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 65 ngàn ô tô, con số này tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong khi đó hạ tầng giao thông chưa được mở rộng nên việc đậu đỗ xe kéo dài hàng trăm mét đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nội thị vào giờ cao điểm.

Xe đậu đỗ xếp hàng dài hai bên đường gây cản trở giao thông.

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết: "UBND quận Hải Châu chỉ đạo lực lượng công an quận giải quyết quyết liệt việc đậu đỗ xe trái phép. Phải xử lý nghiêm minh. Lực lượng cảnh sát trật tự cơ động có phiếu phạt dán trên xe đậu đỗ trái phép. Cảnh sát giao thông và công an phường cũng xử lý nhiều trường hợp xe ô tô đậu đỗ trái phép, không đúng nơi quy định. Vấn đề này cũng đã được chỉ đạo trong kế hoạch của Công an thành phố và UBND quận".

Theo ông Bùi Hồng Trung, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thành phố Đà Nẵng, những giải pháp như triển khai thu phí đậu đỗ xe trên một số tuyến đường, đậu đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ… cũng chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, trên cơ sở quy hoạch hệ thống giao thông Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, thành phố sẽ có 158 bãi đỗ xe, trong đó có 17 bãi xe đã và đang đầu tư xây dựng.

Xe ô tô đậu đỗ dài cả trăm mét trên đường Yên Bái-TP Đà Nẵng.

Thành phố vận động các đơn vị, cá nhân tận dụng những lô đất trống làm bãi đỗ xe tạm thời; các khách sạn phải đảm bảo có bãi đỗ xe.

Ông Bùi Hồng Trung cho biết địa phương đang triển khai thí điểm các bãi đậu xe thông minh, mua lại các khu đất trống để xây dựng bãi đậu xe: "Tại khu vực các quận trung tâm, sở đã lựa chọn những vị trí giải quyết bức xúc về nhu cầu cần xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến mục đích sử dụng đất. Ngành giao thông chỉ xác định nhu cầu, còn vấn đề đất ở chỗ nào thì đề nghị sở Xây Dựng. Về lâu dài, sở cũng đã có danh sách cần phải lập quy hoạch chi tiết sớm, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020"./.

