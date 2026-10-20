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Người dân ĐBSCL chủ động sản xuất khi nước lũ rút dần

Thứ Ba, 05:30, 20/10/2026
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VOV.VN - Sau khi đạt đỉnh, những ngày gần đây, nước lũ tại khu vực đầu nguồn của Đồng bằng sông Cửu Long đang rút dần. Người dân vùng lũ của tỉnh Đồng Tháp cũng như các địa phương đầu nguồn vùng ĐBSCL bắt đầu thu hoạch diện tích nuôi thủy sản mùa nước nổi và chủ động kế hoạch sản xuất sau lũ.

Theo người dân tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, hiện lũ tại khu vực đầu nguồn biên giới đang rút mạnh. So với thời điểm đỉnh lũ, hiện mực nước đã giảm khoảng 2m. So với năm 2025, lũ tại khu vực năm nay thấp hơn khoảng 0,5m.

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Nước lũ đang rút dần, người dân chủ động sản xuất sau lũ 

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mực nước tại trạm Kratie (Campuchia) trong tuần qua đã giảm xuống ở mức thấp, hiện thấp hơn khá nhiều trung bình nhiều năm và năm 2025. Tổng lượng lũ tại Kratie từ đầu mùa lũ đến nay xấp xỉ cùng kỳ trung bình nhiều năm, nhưng nhỏ hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 18%.

Trong tuần qua, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc ở mức thấp và có xu thế tăng đến ngày 11-10/2026, sau đó giảm trở lại theo triều. Đến ngày 14/10, mực nước tại trạm Tân Châu và Châu Đốc đạt lần lượt 2,62 m và 2,63 m, thấp hơn cùng kỳ nhiều TBNN (1996-2025) và năm 2025; chỉ cao hơn năm 2019 và 2015.

Dự báo 10 ngày tới, mực nước các trạm ở vùng thượng ĐBSCL có xu thế giảm với cường suất trung bình 4 cm/ngày, phổ biến ở mức thấp, chỉ một số trạm vẫn duy trì mực nước trên mức báo động II.

Cũng theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, lũ đầu nguồn tiếp tục giảm xuống thấp, hiện ít có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất trên vùng thượng ĐBSCL. Song triều cường và mưa lớn cục bộ vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh trên các khu vực thấp trũng trên địa bàn các tỉnh vùng giữa và vùng ven biển từ nay đến cuối mùa lũ. Vì vậy, các địa phương vùng ĐBSCL cần theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo từ các tổ chức, cơ quan chuyên môn để kịp thời xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp.

Hiện nay, người dân khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp đang thu hoạch diện tích nuôi thủy sản mùa lũ và chủ động sản xuất sau lũ.

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Đồng Tháp cảnh báo mực nước lên nhanh theo lũ thượng nguồn

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trong tuần qua, mực nước tại các khu vực trong tỉnh ít biến đổi và xuống chậm. Mực nước khu vực đầu nguồn và nội đồng Tháp Mười ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm 2025; riêng khu vực cuối nguồn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 0,3 - 0,5 m.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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