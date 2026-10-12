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Nhiều ngôi chợ ở Đồng Tháp ngập sâu do triều cường dâng cao

Thứ Hai, 10:11, 12/10/2026
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VOV.VN - Lũ thượng nguồn kết hợp với mưa lớn và triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực trũng thấp ở tỉnh Đồng Tháp bị ngập nước. Đáng chú ý, nhiều ngôi chợ ven sông, rạch chìm trong biển nước, gây khó khăn cho hoạt động mua bán, kinh doanh và đi lại của người dân. 

Chợ Cái Bè xuống cấp, ngập triều cường, tiểu thương mòn mỏi chờ chợ mới

Mấy ngày gần đây, chợ Cái Bè, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, tình trạng ngập nước diễn ra thường xuyên khi triều cường dâng cao. Không chỉ bị dột khi mưa, nhiều khu vực trong chợ còn bị nước từ sông Cái Bè tràn vào, khiến việc mua bán của tiểu thương bị xáo trộn, người dân đi lại khó khăn.

Theo các tiểu thương, tình trạng chợ xuống cấp, sình lầy khi mưa kéo dài và ngập nước vào mùa triều cường đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Ông Lê Văn Lâu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Cái Bè, đơn vị quản lý chợ Cái Bè, cho biết địa phương đã quy hoạch vị trí xây dựng chợ mới để di dời chợ hiện hữu. Tuy nhiên, thời gian triển khai dự án vẫn chưa được xác định.

“Tháng nước ngập thì phải chịu chứ chợ này không bao giờ nâng nền lên được. Từ trước giờ chợ bị vậy rồi nên bây giờ rất khó. Giải pháp thì trước đây mình có quy hoạch xây chợ mới chỗ khác, nhưng không biết khi nào làm. Buôn bán thì từ xưa giờ phải chịu”, ông Lâu cho biết.

nhieu ngoi cho o Dong thap ngap sau do trieu cuong dang cao hinh anh 1
Nhiều ngôi chợ ở Đồng Tháp ngập sâu do triều cường dâng cao

Không riêng chợ Cái Bè, những ngày này, chợ An Hữu, xã An Hữu cũng bị ngập nước. Người bán hàng và khách mua phải lội nước để giao thương. Nhằm hạn chế thiệt hại, các tiểu thương chủ động kê kích hàng hóa lên cao, tránh bị nước ngập làm hư hỏng.

Do nằm gần sông, rạch và có nền đất thấp, nhiều khu chợ khó tránh khỏi tình trạng ngập khi triều cường dâng cao. Tuy nhiên, tại chợ Cổ Cò, xã Mỹ Lợi, tình hình năm nay có phần cải thiện so với trước nhờ lực lượng quản lý chợ và người dân chủ động gia cố bờ bao, đắp đập ngăn nước và làm cống thoát nước mưa.

Ông Phạm Hữu Tín, một tiểu thương tại chợ Cổ Cò, cho biết: "Các chợ bị ngập là do năm nay triều cường dâng cao. Chợ Cổ Cò cũng bị ngập mà chỉ khu vực ven sông thôi, ảnh hưởng đường đi các hộ nhà sát mé sông. Nước có tràn vô nhưng ít là do chính quyền địa phương, Tổ quản lý chợ gia cố, đắp đập ngăn nước, làm tích cực lắm. Nếu để chợ không bị ngập thì bây giờ phải nâng cấp chợ, làm đường cống thoát nước khi nước dâng bít lại, nước ròng chảy ra”.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 353 chợ, gồm 12 chợ hạng 1, 40 chợ hạng 2 và 301 chợ hạng 3. Theo kế hoạch phát triển hệ thống chợ giai đoạn 2026–2030, tỉnh dự kiến xây mới 10 chợ; di dời, mở rộng 21 chợ; nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới trên nền chợ cũ 189 chợ, đồng thời đầu tư mới 30 chợ đầu mối.

Nguồn ngân sách nhà nước được ưu tiên đầu tư cho các chợ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các chợ hạng 1, hạng 2 đã xuống cấp. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng chợ theo hình thức đối tác công tư (PPP). Việc triển khai các dự án này được kỳ vọng góp phần cải thiện hạ tầng thương mại, từng bước khắc phục tình trạng ngập nước tại các chợ ven sông, rạch.

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Chợ An Hữu thường xuyên bị ngập nước khi triều cường dâng cao

Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động tại các chợ, triều cường dâng cao từ chiều ngày 10/10 còn gây ngập nhiều khu vực trũng thấp, ven sông, ngoài đê bao và các tuyến đường nội ô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tình trạng này ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và kinh doanh của người dân. Trước diễn biến phức tạp của triều cường, nhiều hộ dân đã chủ động gia cố nhà cửa, ngăn nước tràn vào nơi ở.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, mực nước tại hầu hết các trạm ở khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn đang lên nhanh theo triều. Ngày 11-10, mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại Cao Lãnh đạt 243 cm, vượt báo động III là 13 cm; tại Mỹ Thuận đạt 212 cm, vượt báo động III là 32 cm; Cai Lậy đạt 172 cm, vượt 2 cm; Mỹ Tho đạt 186 cm, vượt 26 cm; Hòa Bình đạt 167 cm, vượt 7 cm.

Dự báo, mực nước tại khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn đạt đỉnh triều cường trong khoảng từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 11-10 và ngày 12-10. Sau đó, mực nước biến đổi chậm trong vài ngày rồi giảm dần. Đỉnh triều đợt này dự kiến xấp xỉ hoặc cao hơn đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch từ 5 đến 10 cm, vượt báo động III từ 10 đến 30 cm.

Lũ thượng nguồn, mưa kết hợp với triều cường ở mức cao được dự báo gây ngập diện rộng tại khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn của tỉnh. Thời gian ngập dự kiến từ 3 giờ đến 7 giờ và từ 17 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 11-10 đến ngày 15-10. Độ sâu ngập lớn nhất tại những khu vực đất tự nhiên, không có đê bao, có thể từ 0,8 đến 1,5 m.

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Tình trạng ngập nước đã ảnh hưởng đến việc mua bán tại các chợ cần có giải pháp khắc phục

Đến nay, các địa phương trong tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại cụ thể do đợt triều cường này. Tuy nhiên, tình trạng ngập tại nhiều khu vực dân cư và chợ ven sông tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư, nâng cấp hạ tầng, hệ thống thoát nước và các công trình ngăn triều, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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