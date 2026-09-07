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Đồng Tháp cảnh báo mực nước lên nhanh theo lũ thượng nguồn

Thứ Hai, 10:52, 07/09/2026
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VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trong tuần qua, mực nước tại các khu vực trong tỉnh ít biến đổi và xuống chậm. Mực nước khu vực đầu nguồn và nội đồng Tháp Mười ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm 2025; riêng khu vực cuối nguồn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 0,3 - 0,5 m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp nhận định, trong 5 ngày tới, mực nước tại các khu vực trong tỉnh sẽ lên nhanh theo lũ thượng nguồn và ảnh hưởng của triều cường biển Đông. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm trong thời gian dự báo.

Dong thap canh bao muc nuoc len nhanh theo lu thuong nguon hinh anh 1
Người dân vùng lũ tổ chức nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

Cụ thể, mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười có khả năng lên mức xấp xỉ báo động II; khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn có khả năng lên mức báo động III. Diễn biến này có thể tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội; một số vùng thấp, vùng không có đê bao có nguy cơ bị ngập.

Đáng lưu ý, tại khu vực đầu nguồn, mực nước đang có xu hướng tăng nhanh. Trên sông Tiền, thuộc phường Tân Châu, mực nước đo được 4,5 m, ở cấp báo động III; kênh Hồng Ngự, phường Hồng Ngự  là 4,4 m, cấp báo động III; kênh Tân Thành, xã Tân Hồng ở mức 4,7 m, cấp báo động III.

Dong thap canh bao muc nuoc len nhanh theo lu thuong nguon hinh anh 2
Vùng thượng nguồn của tỉnh Đồng Tháp nước lũ đang về tràn ngập cánh đồng

Trước diễn biến trên, nông dân khu vực đầu nguồn đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, khẩn trương gia cố bờ bao, đê bảo vệ vườn cây, ao cá, thu hoạch lúa;  đồng thời triển khai các mô hình sinh kế phù hợp với mùa nước nổi như nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch trải nghiệm mùa nước nổi.

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Đổi mới phát thanh cơ sở, đồng hành cùng chính quyền và người dân vùng cao

VOV.VN - Tại các thôn, xã vùng cao Thái Nguyên, hệ thống loa truyền thanh cơ sở là kênh thông tin gần gũi, hữu ích với người dân. Đằng sau những chương trình phát thanh là đội ngũ cán bộ đang từng bước đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ để đưa thông tin đến với người dân và đồng hành cùng chính quyền cơ sở.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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