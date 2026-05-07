Phát hiện tê tê bò vào nhà, người dân chủ động giao nộp

Trước đó, vào đêm 3/5, ông H.T.Q., trú tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) phát hiện một cá thể tê tê bò vào nhà.

Ngay sau đó, ông Q. đã chủ động trình báo và tự nguyện giao nộp cho Công an xã Tuyên Quang. Con tê tê nặng 5,4 kg, tình trạng còn sống.

Cá thể tê tê được chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: CALĐ)

Hiện, Công an xã Tuyên Quang đang phối hợp các đơn vị liên quan đang hoàn tất thủ tục để thả con tê tê về môi trường tự nhiên phù hợp.

Tê tê là loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc danh mục được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Hành động tự nguyện giao nộp của người dân có ý nghĩa tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.