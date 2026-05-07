中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện tê tê bò vào nhà, người dân chủ động giao nộp

Thứ Năm, 15:50, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 7/5, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để thả 1 cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào đêm 3/5, ông H.T.Q., trú tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) phát hiện một cá thể tê tê bò vào nhà.

Ngay sau đó, ông Q. đã chủ động trình báo và tự nguyện giao nộp cho Công an xã Tuyên Quang. Con tê tê nặng 5,4 kg, tình trạng còn sống.

phat hien te te bo vao nha, nguoi dan chu dong giao nop hinh anh 1
Cá thể tê tê được chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: CALĐ)

Hiện, Công an xã Tuyên Quang đang phối hợp các đơn vị liên quan đang hoàn tất thủ tục để thả con tê tê về môi trường tự nhiên phù hợp.

Tê tê là loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc danh mục được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Hành động tự nguyện giao nộp của người dân có ý nghĩa tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

img_20260324_090246.jpg

Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: tê tê bò vào nhà người dân giao nộp tê tê công an xã tuyên quang lâm đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người dân tự giác giao nộp cá thể tê tê quý hiếm ở Thanh Hóa
Người dân tự giác giao nộp cá thể tê tê quý hiếm ở Thanh Hóa

VOV.VN - Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, nhưng thời gian qua, nhận thức của người dân xã Thanh Phong (tỉnh Thanh Hóa) về bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở.

Người dân tự giác giao nộp cá thể tê tê quý hiếm ở Thanh Hóa

Người dân tự giác giao nộp cá thể tê tê quý hiếm ở Thanh Hóa

VOV.VN - Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, nhưng thời gian qua, nhận thức của người dân xã Thanh Phong (tỉnh Thanh Hóa) về bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở.

Người dân ở Đồng Tháp giao nộp cá thể kỳ đà hoa cho chính quyền
Người dân ở Đồng Tháp giao nộp cá thể kỳ đà hoa cho chính quyền

VOV.VN - Ngày 15/1 UBND xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp nhận con kỳ đà hoa do một người dân giao nộp. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm cao góp phần bảo tồn động vật quý hiếm.

Người dân ở Đồng Tháp giao nộp cá thể kỳ đà hoa cho chính quyền

Người dân ở Đồng Tháp giao nộp cá thể kỳ đà hoa cho chính quyền

VOV.VN - Ngày 15/1 UBND xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp nhận con kỳ đà hoa do một người dân giao nộp. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm cao góp phần bảo tồn động vật quý hiếm.

Bắt gặp 8 cá thể rùa quý hiếm ven đường, người dân giao nộp công an
Bắt gặp 8 cá thể rùa quý hiếm ven đường, người dân giao nộp công an

VOV.VN - Ngày 14/1, Công an xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 8 cá thể rùa núi vàng và rùa sa nhân quý hiếm do một người dân trên địa bàn giao nộp.

Bắt gặp 8 cá thể rùa quý hiếm ven đường, người dân giao nộp công an

Bắt gặp 8 cá thể rùa quý hiếm ven đường, người dân giao nộp công an

VOV.VN - Ngày 14/1, Công an xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 8 cá thể rùa núi vàng và rùa sa nhân quý hiếm do một người dân trên địa bàn giao nộp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục