Người dân Hội An thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Có những hộ gia đình nửa tháng nay phải dùng nước giếng khoan. Cuộc sống người dân vô cùng vất vả.



Gần một tháng qua, gia đình ông Võ Văn Mao, ở thôn 1 cũng như hơn 500 hộ dân ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An sống trong tình cảnh khan hiếm nước sinh hoạt. Ông Mao cho biết, người trong nhà phải thay phiên nhau thức đến 1, 2 giờ sáng, dùng máy bơm hút nước từ đường ống vào bể dự trữ. Nắng nóng kéo dài cùng với vi ệc thiếu nước khiến cuộc sông người dân bị đảo lộn.

Nhân viên nhà máy nước Hội An túc trực đo mặn thủ công liên tục để bơm nước (Ảnh: Minh Hải)

Ông Võ Văn Mao than phiền: “Nhà tôi có cái bể rộng nên có dự trữ được ít nước nhưng bữa nay hết sạch rồi. Không có nước dùng nên phải đi xin nước ở giếng hàng xóm gần đó gánh về dùng tạm. Nước để uống thì phải mua nước bình uống đỡ chứ biết sao giờ”.

Nhiều ngày nay, việc kinh doanh của khách sạn Golden Holiday ở đường Nguyễn Hiền, thành phố Hội An gặp khó khăn vì không có nước. Theo Anh Huỳnh Kim Hải, đại diện khách sạn Golden Holiday, để khắc phục tình trạng này, khách sạn buộc phải dùng máy bơm hút nước ngầm đưa vào bể phục vụ khách.

Anh Hải cho hay, việc thiếu nước xảy ra nhiều ngày nhưng đơn vị cung cấp không thông báo đến người sử dụng để chuẩn bị.

“Khách sạn hiện tại đang mất nước, nước không có lên hồ được, khách không có nước dùng nên cũng than phiền. Hiện tại, khách sạn đang phải dùng máy bơm hút nước ngầm lên bể sử dụng tạm cho sinh hoạt”, anh Hải nói.

Hồ chứa nước nhà máy nước Hội An bị cạn xuống đáy.

Bà Phạm Thị Loan, ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An cho biết, để có nước nấu ăn trong mấy ngày qua, bà phải mua nước bình. Việc tắm, giặt cũng phải hạn chế, cứ 3 ngày giặt quần áo một lần.

“Tại vì nhà mình ở cuối đường ống nước nên phía đầu trên họ lấy hết nước rồi. Ở dưới này thì phải có máy bơm trực tiếp từ đường ống. Không có nước tắm rửa cũng khó chịu lắm”, bà Loan nói.

Người dân than phiền về cung cách phục vụ của Xí nghiệp Cấp thoát nước Hội An. Người dân chỉ được nghe câu trả lời “đang khắc phục, chờ xử lý” mà không biết đến bao giờ mới cấp nước trở lại.

Ông Tạ Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Nhà máy nước Hội An cho biết, nắng nóng kéo dài và sông bị nhiễm mặn, nhân viên nhà máy nước Hội An phải túc trực 24/24h để kiểm tra độ mặn, tranh thủ hút nước lúc độ mặn hạ. Hồ dự trữ nước ở phường Thanh Hà, thành phố Hội An của nhà máy nước Hội An có sức chứa 40.000 m3, thế nhưng đã khô đáy, không đủ cung cấp nước sinh hoạt.

Ông Tạ Ngọc Vinh cho biết, giải pháp trước mắt là tăng cường nước từ nhà máy nước Trảng Nhật (phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) về, đồng thời mở van hết công suất để đưa nước đến những vùng thiếu hụt.

“Mấy ngày vừa qua, nước bị nhiễm mặn. Nồng độ mặn vượt quá chỉ số cho phép khi bơm nước ăn uống cho nên phải dừng bơm. Thực ra, nguồn nước ở đây mình lấy ở Điện Bàn. Nếu như dừng bơm 1 khoảng từ 6 đến tiếng là không có nước rồi. Mỗi ngày mình bơm được khoảng từ 10 đến 12 tiếng. Đến 1, 2 giờ sáng, nước mặn lại, không thể bơm nước được nữa thì dừng”, ông Vinh nói./.