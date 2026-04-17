Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm, thả về rừng

Hai cá thể được giao nộp gồm khỉ đuôi dài và trăn gấm, đều thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ.

Công an xã Quảng Khê tiếp nhận cá thể khỉ đuôi dài do người dân giao nộp (Ảnh: công an cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Quảng Khê đã phối hợp chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm Tà Đùng và Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe. Kết quả cho thấy, các cá thể đều đủ điều kiện, bảo đảm khả năng sinh tồn nên được thả về rừng tự nhiên theo đúng quy định.

Đồng thời, tiếp nhận cá thể trăn gấm từ người dân (Ảnh công an cung cấp)

Lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã; không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép, đặc biệt với các loài nguy cấp, quý hiếm.

Công an xã Quảng Khê phối hợp lực lượng chức năng thả cá thể khỉ đuôi dài về môi trường tự nhiên (Ảnh: công an cung cấp).

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã là tín hiệu tích cực, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.