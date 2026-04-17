Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm, thả về rừng

Thứ Sáu, 12:12, 17/04/2026
VOV.VN - Ngày 17/4, Công an xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên.

Hai cá thể được giao nộp gồm khỉ đuôi dài và trăn gấm, đều thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ.

Công an xã Quảng Khê tiếp nhận cá thể khỉ đuôi dài do người dân giao nộp (Ảnh: công an cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Quảng Khê đã phối hợp chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm Tà Đùng và Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe. Kết quả cho thấy, các cá thể đều đủ điều kiện, bảo đảm khả năng sinh tồn nên được thả về rừng tự nhiên theo đúng quy định.

Đồng thời, tiếp nhận cá thể trăn gấm từ người dân (Ảnh công an cung cấp)

Lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã; không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép, đặc biệt với các loài nguy cấp, quý hiếm.

Công an xã Quảng Khê phối hợp lực lượng chức năng thả cá thể khỉ đuôi dài về môi trường tự nhiên (Ảnh: công an cung cấp).

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã là tín hiệu tích cực, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

VOV.VN - Một thanh niên tại Cà Mau bắt được rái cá, đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành động đẹp của anh góp phần vào công tác bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

Người dân thành phố Huế giao nộp nhiều động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Chi cục Kiểm lâm Thành phố Huế cho biết, người dân trên địa bàn vừa tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

