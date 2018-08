Người dân ở Điện Biên sống chênh vênh bên những tảng đá lớn chờ sạt lở

63 hộ dân với gần 280 nhân khẩu ở bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì tình trạng đá lở, sạt núi. Bà con đang mong muốn sớm được di chuyển đến nơi ở an toàn. Đáng lo ngại là thời gian gần đây tình trạng này lại liên tục tái diễn, đe dọa tài sản tính mạng của người dân. Trong các năm 2017, 2018 đã xảy ra 3 lần đá lở, lăn xuống bản với những tảng đá có kích thước từ 5 mét khối đến hơn 10 mét khối, nặng cả chục tấn. Rất may, các vụ đá lăn không gây thương vong về người... ...tuy nhiên người dân trong bản rất lo lắng, bất an, cuộc sống, sinh hoạt luôn bị đảo lộn. Ông Quàng Văn Sơn, người dân bản Pa Xa Xá (sinh năm 1962) cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng khi tảng đá nặng cả chục tấn lăn xuống nhà trong đêm phá hủy một số công trình phụ của gia đình. Hiện gia đình và các hộ dân khác trong bản luôn sống trong nỗi lo sợ, mất ăn mất ngủ vì đang mùa mưa, tình trạng lở đá có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào. Đầu mùa mưa năm 2018, chính quyền huyện Điện Biên, địa phương xã Pa Thơm và cơ quan chức năng đã bạt cơ, san nền, đào đắp hàng nghìn mét khối đất đá tạo “tường chắn” dài hàng trăm mét trên núi, nhằm cản và đựng đá, ngăn chặn đá lăn xuống bản. Đồng thời tăng cường các lực lượng kiểm tra thường xuyên các diễn biến của sự cố này. Trung tá Nguyễn Đình Lập, Đội trưởng Đội tăng cường xã, Đồn Biên phòng Pa Thơm - Phó Bí thư Đảng ủy xã Pa Thơm cho biết: "Hiện đã quán triệt tới tất cả các cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, sẵn sàng phương tiện hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra trong quá trình chờ chủ trương di chuyển". Phương án hiện tại chính quyền địa phương đang thực hiện là đóng cọc, phủ bạt ngăn nước mưa thấm xuống tường chắn gây sạt lở. Tuy nhiên, sau những trận mưa lớn xảy ra vừa qua, vị trí bạt cơ, san nền xuất hiện khe nứt rộng khoảng 25cm đến 30cm. Từ đó tạo thành một cung trượt sạt dài hàng trăm mét nằm trên núi, tiềm ẩn vô vàn rủi ro đối với người dân trong bản bởi hàng ngàn khối đất đá có thể đổ ập xuống bản bất cứ khi nào. Trên cung trượt này cũng cũng có hàng chục tảng đá lớn nặng hàng chục tấn đang trực chờ rơi xuống theo cung trượt. Trong khi đó phía dưới là hàng chục hộ dân bản Pa Xa Xá đang sinh sống. Năm 2018, dựa trên điều tra, đánh giá, phân vùng cảnh báo của Viện khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), tỉnh Điện Biên đã công bố bản đồ phân vùng cảnh báo các địa bàn có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao. Trong đó huyện Điện Biên được xác định là địa bàn thường xuyên xảy ra trượt lở đất đá cao. Trong đó có một số xã có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao được cảnh báo là không thể sinh sống được, cần có phương án di dời ngay dân cư. Trước những nguy cơ tiềm ẩn về đá lăn, sạt núi tại bản Pa Xa Xá, chính quyền tỉnh Điện Biên cần có phương án di dời dân cư ngay bởi hiện tại tình hình mưa lũ trên địa bàn đang có nhiều diễn biến phức tạp./.

