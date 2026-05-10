  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang cưa cây thuê

Chủ Nhật, 21:11, 10/05/2026
Trong lúc cưa cây thuê, ông B.S.T. (ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) không may bị sét đánh tử vong.

Chiều 10/5, UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh làm một người tử vong vào trưa cùng ngày.

Hiện trường vụ việc. 

Theo đó, ông B.S.T. (SN 1971, ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) đến ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc để cắt cây thuê cho người dân. Trưa cùng ngày, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm sấm sét. Lúc này, ông T. cố gắng cưa cho xong một số cây còn lại để nghỉ thì bị sét đánh tử vong.

Gia đình xác định ông T. tử vong do sét đánh nên yêu cầu không khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự.

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau cho biết, sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây dông tích điện trái dấu hoặc giữa đám mây và mặt đất. Trường hợp phóng điện từ đám mây xuống đất thì sẽ truyền theo đường ngắn nhất và sét thường đánh vào các vị trí cao, đơn độc, như: cây cổ thụ, người đứng ở vùng trống trải. Vậy nên, trên một cánh đồng phẳng, cơ thể người hoặc một cây đơn độc sẽ trở thành "điểm thu lôi" tự nhiên.

Khi trời chuyển mưa hoặc mây đen kéo đến thì khả năng xuất hiện sét là rất cao, người dân đang làm việc ở ngoài đồng ruộng, bãi đất trống phải di chuyển vào nơi trú ẩn an toàn là những căn nhà kiên cố hoặc vào ô tô đóng kín cửa. Người dân tuyệt đối không đứng dưới gốc cây, cạnh cột điện, cột cờ hay các cấu trúc cao giữa bãi trống… Nếu không đến kịp những nơi đã lưu ý ở trên thì mọi người hãy tìm vị trí thấp nhất  (hố, rãnh khô) để trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Theo Văn Đức/ Công an nhân dân
Tag: sét đánh tử vong cà mau
Tin liên quan

Hai người tử vong do sét đánh tại Cà Mau

VOV.VN - Hôm nay 17/11, ông Trần Hoàng Khải, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm do sét đánh làm hai người chết.

Sét đánh tử vong 2 vợ chồng đang làm nương ở Điện Biên
Sét đánh tử vong 2 vợ chồng đang làm nương ở Điện Biên

VOV.VN - Một trận mưa lớn kèm dông sét xảy ra sáng 6/10 tại xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo cũ), tỉnh Điện Biên đã khiến hai vợ chồng tử vong khi đang làm nương. Mưa lớn cũng gây sạt lở nặng, chia cắt nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã này.

Sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường ở Nghệ An, 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài

VOV.VN - Sét đánh trúng bể chứa mật mía khiến hàng nghìn tấn mật tràn ra khuôn viên nhà máy, gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp ở Nghệ An.

Nữ công nhân ở Hà Nội tử vong do bị sét đánh trên đường về nhà

Một tai nạn thương tâm xảy ra tại xã Quảng Bị (Hà Nội), khi một nữ công nhân bị sét đánh trong lúc đi xe máy về nhà sau ca làm đêm, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sét đánh tử vong một người giữa mưa giông ở xã Đại Thanh, Hà Nội

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị L,. sinh năm 1959 bị sét đánh tử vong tại cánh đồng đằng sau trụ sở UBND xã Đại Thanh, Hà Nội, trong cơn giông, mưa to, gió lớn sáng nay (3/7).

