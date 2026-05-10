Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang cưa cây thuê

Chiều 10/5, UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh làm một người tử vong vào trưa cùng ngày.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, ông B.S.T. (SN 1971, ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) đến ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc để cắt cây thuê cho người dân. Trưa cùng ngày, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm sấm sét. Lúc này, ông T. cố gắng cưa cho xong một số cây còn lại để nghỉ thì bị sét đánh tử vong.

Gia đình xác định ông T. tử vong do sét đánh nên yêu cầu không khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự.

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau cho biết, sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây dông tích điện trái dấu hoặc giữa đám mây và mặt đất. Trường hợp phóng điện từ đám mây xuống đất thì sẽ truyền theo đường ngắn nhất và sét thường đánh vào các vị trí cao, đơn độc, như: cây cổ thụ, người đứng ở vùng trống trải. Vậy nên, trên một cánh đồng phẳng, cơ thể người hoặc một cây đơn độc sẽ trở thành "điểm thu lôi" tự nhiên.

Khi trời chuyển mưa hoặc mây đen kéo đến thì khả năng xuất hiện sét là rất cao, người dân đang làm việc ở ngoài đồng ruộng, bãi đất trống phải di chuyển vào nơi trú ẩn an toàn là những căn nhà kiên cố hoặc vào ô tô đóng kín cửa. Người dân tuyệt đối không đứng dưới gốc cây, cạnh cột điện, cột cờ hay các cấu trúc cao giữa bãi trống… Nếu không đến kịp những nơi đã lưu ý ở trên thì mọi người hãy tìm vị trí thấp nhất (hố, rãnh khô) để trú ẩn để đảm bảo an toàn.