Người đàn ông có tiền sử động kinh mất tích khi vào rừng đặt bẫy

Sáng nay (2/9), Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban CHQS xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương tìm kiếm ông Đỗ Văn Việt, trú tại nóc Ông Lục, thôn Tak Xoai, mất tích từ chiều ngày 31/8.

Các lực lượng chia làm nhiều tổ tìm kiếm

Theo gia đình, khoảng 16 giờ chiều ngày 31/8, ông Đỗ Văn Việt vào khu vực rừng phía sau nhà để đặt bẫy nhưng sau đó không trở về. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Ông Việt có tiền sử bệnh động kinh nên gia đình đã thông báo, nhờ người dân, chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận thông tin, các lực lượng xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng chia thành nhiều tổ, rà soát đường mòn, khu vực rừng, khe suối và những vị trí nghi vấn; đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Do địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khe suối, công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Vì vậy, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp phù hợp, bảo đảm an toàn và quyết tâm sớm tìm thấy người mất tích.