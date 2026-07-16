Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk giữ chức Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn chỉnh biên bản bàn giao theo quy định; các cơ quan Quân khu 5 tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm quá trình bàn giao chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Đối với hai đồng chí bàn giao và nhận bàn giao, trên cương vị công tác mới cần tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm; nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Văn Tuấn và Đại tá Đinh Văn Hưng

Thiếu tướng Lương Đình Chung đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ còn lại trong năm 2026; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.