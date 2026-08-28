Lật xuồng trên sông Đồng Nai, 1 người tử vong, 1 người mất tích

Thông tin ban đầu, chiều 27/8, nhóm 8 người ăn uống tại khu vực được gọi là “đảo nhỏ” giữa sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận. Khoảng 20h, khi cả nhóm dùng xuồng trở vào bờ thì phương tiện gặp sự cố và bị lật. 6 người bơi được vào bờ, anh Nguyễn Văn Lương, 38 tuổi, trú xã Bảo Thuận và anh Lê Trọng Tài bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong đêm sau vụ lật xuồng trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, lực lượng chức năng Lâm Đồng phối hợp các đội cứu nạn và người dân tổ chức tìm kiếm. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do trời tối, thời tiết lạnh và nước sông chảy mạnh.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Lương và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng anh Lê Trọng Tài đến sáng nay vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, công an xã, dân quân địa phương cùng người dân chia thành nhiều nhóm, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Đồng Nai.