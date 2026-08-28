English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lật xuồng trên sông Đồng Nai, 1 người tử vong, 1 người mất tích

Thứ Sáu, 12:17, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 28/8, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng người dân tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Lê Trọng Tài, 33 tuổi, trú xã Di Linh, bị mất tích sau vụ lật xuồng trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận.

Thông tin ban đầu, chiều 27/8, nhóm 8 người ăn uống tại khu vực được gọi là “đảo nhỏ” giữa sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận. Khoảng 20h, khi cả nhóm dùng xuồng trở vào bờ thì phương tiện gặp sự cố và bị lật. 6 người bơi được vào bờ, anh Nguyễn Văn Lương, 38 tuổi, trú xã Bảo Thuận và anh Lê Trọng Tài bị nước cuốn mất tích.

lat xuong tren song Dong nai, 1 nguoi tu vong, 1 nguoi mat tich hinh anh 1
Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong đêm sau vụ lật xuồng trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, lực lượng chức năng Lâm Đồng phối hợp các đội cứu nạn và người dân tổ chức tìm kiếm. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do trời tối, thời tiết lạnh và nước sông chảy mạnh.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Lương và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng anh Lê Trọng Tài đến sáng nay vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, công an xã, dân quân địa phương cùng người dân chia thành nhiều nhóm, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Đồng Nai.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lũ cuốn 3 trẻ em ở Sơn La
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lũ cuốn 3 trẻ em ở Sơn La

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lũ cuốn 3 trẻ em ở Sơn La

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lũ cuốn 3 trẻ em ở Sơn La

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Mưa lớn khiến 3 người bị lũ cuốn trong đêm tại Sơn La
Mưa lớn khiến 3 người bị lũ cuốn trong đêm tại Sơn La

VOV.VN - Tối 1/8, trên địa bàn bản Chéo Bau, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị nước cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn đang mất tích.

Mưa lớn khiến 3 người bị lũ cuốn trong đêm tại Sơn La

Mưa lớn khiến 3 người bị lũ cuốn trong đêm tại Sơn La

VOV.VN - Tối 1/8, trên địa bàn bản Chéo Bau, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị nước cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn đang mất tích.

Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi
Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

VOV.VN - Lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến 3 người mất tích, 1 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

Lũ ống, lũ quét tại Lai Châu làm 3 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

VOV.VN - Lũ ống, lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến 3 người mất tích, 1 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu
Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến lũ ống kèm bùn đá, cây cối từ trên núi cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây ngập nhà dân, cuốn trôi tài sản và làm nhiều điểm trên Quốc lộ 279 bị sạt lở, giao thông tê liệt.

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến lũ ống kèm bùn đá, cây cối từ trên núi cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây ngập nhà dân, cuốn trôi tài sản và làm nhiều điểm trên Quốc lộ 279 bị sạt lở, giao thông tê liệt.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục