Người đàn ông tử vong khi tham gia đổ bê tông móng nhà tại Hà Tĩnh
VOV.VN - Chiều tối 5/4, ông Trần Quang Đông, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn trong quá trình đổ bê tông làm móng nhà khiến một người đàn ông tử vong.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, gia đình ông Hoàng Văn Duy, trú tại thôn Lộc Nội (xã Thạch Xuân) tổ chức đổ bê tông làm móng nhà, trong đó có nạn nhân tham gia.
Đến khoảng 9h30 cùng ngày đã xảy ra sự cố. Nạn nhân được xác định là ông Đ.T.B. (SN 1976, trú tại thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân).
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.